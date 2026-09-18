Primăria Suceava a obținut finanțare de 14 milioane de lei de la CNI pentru dotări suplimentare la Sala Polivalentă

Proiectul Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din Suceava va fi completat, după ce Ministerul Dezvoltării a avizat studiul de fezabilitate revizuit și o listă de dotări suplimentare solicitate de municipalitate. Toate aceste echipamente, evaluate la aproximativ 14 milioane de lei (cu TVA inclus), nu presupun bani mai mulți de la bugetul local, cheltuielile fiind suportate integral de Compania Națională de Investiții (CNI). Cu noile facilități, complexul sucevean se va transforma într-o arenă ultra-modernă, capabilă să găzduiască o gamă variată de evenimente sportive și culturale.

Modificările aduse proiectului inițial vin ca răspuns la cerințele Primăriei Suceava de a alinia viitoarea arenă la standarde internaționale de eficiență și funcționalitate. Comitetul tehnico-economic din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a dat undă verde pentru trei facilități importante.

O schimbare necesară pentru reducerea costurilor de exploatare și asigurarea independenței energetice parțiale, transformând clădirea într-una verde și eficientă, este realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice. Administrația locală a cerut, de asemenea, un sistem suplimentar de sonorizare de înaltă performanță, cu echipament special calibrat pentru concerte, spectacole și evenimente de anvergură, care va asigura o acustică impecabilă în întreaga sală.

O altă dotare extrem de importantă pentru polivalența arenei o reprezintă suprafețele de joc interschimbabile, care va permite configurarea rapidă a terenului în funcție de sportul programat – handbal, baschet, volei, tenis – sau tipul de eveniment organizat.

Pe lângă aprobarea dotărilor de 14 milioane de lei, ședința de la minister a clarificat și calendarul finalizării lucrărilor. Astfel, lucrările CNI la structură și dotări urmează să fie finalizate complet în aproximativ 5 luni, iar pentru lucrările la parcare și amenajări exterioare municipalitatea și-a asumat un termen de maximum 3 luni pentru finalizare.

Prin aceste dotări suplimentare, Suceava se va număra printre orașele din țară cu o infrastructură polivalentă adaptabilă, capabilă să atragă atât competiții sportive de nivel european, cât și producții artistice de mare amploare.