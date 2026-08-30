Municipalitatea suceveană anunță o serie de măsuri menite să crească siguranța rutieră și să fluidizeze traficul în mai multe zone ale orașului. Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir a precizat că deja au fost montate separatoare de sens pe str. Academician Vasile Grecu, la intrare în municipiu dinspre comuna Șcheia, și că urmează să fie amenajate și primele treceri de pietoni supraînălțate.

Separatoarele de sens au fost montate pe tronsonul cuprins între Șcheia și intersecția străzii George Enescu cu Calea Obcinilor. Potrivit viceprimarului, montarea acestora vine ca urmare a unor solicitări mai vechi ale Poliției Rutiere.

În zona intersecției sunt prevăzute și modificări față de propunerea inițială, care vor fi realizate odată cu introducerea sensurilor unice prevăzute în programul de mobilitate urbană.

El a adăugat că un alt proiect vizează creșterea siguranței pietonilor, în special în zonele frecventate de copii. Astfel, municipalitatea pregătește amenajarea unor treceri de pietoni supraînălțate, realizate conform standardelor. Primele trei vor fi amplasate în zona Colegiului Național „Mihai Eminescu”, pe Calea Unirii, în zona Liceului 1, precum și la Școala „Ion Creangă” din cartierul Obcini.

Primăria Suceava a montat separatoare de sensuri pe șoseaua de intrare în municipiu dinspre Șcheia

Cușnir a declarat că aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu, care va include mai multe treceri de pietoni din municipiul Suceava.

În paralel, în apropierea școlilor și grădinițelor au început să fie amplasate covoare antiderapante de culoare roșie la trecerile de pietoni. Măsura urmărește creșterea vizibilității trecerilor și, implicit, sporirea siguranței copiilor.

Municipalitatea pregătește și lucrări pentru fluidizarea circulației. În zona Carrefour, spațiul dintre Carrefour și Ambro urmează să fie reconfigurat. Proiectul prevede amenajarea unei benzi suplimentare înainte, precum și a unei benzi de preselecție la dreapta pentru șoferii care ies din zona Carrefour și se deplasează spre Centru.