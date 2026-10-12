Primăria Suceava a început montarea manechinelor-pietoni în zona școlilor și a grădinițelor

Primăria Suceava continuă campania pentru reducerea riscului de accidente rutiere în rândul copiilor, prin montarea unor figurine tridimensionale în mărime naturală la trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ. Măsura are ca scop principal alertarea vizuală a șoferilor cu privire la prezența copiilor pe carosabil. Primele manechine au fost deja amplasate pe trotuar, în zona Școlii Gimnaziale Nr. 3 din municipiu, în imediata vecinătate a unei treceri de pietoni semaforizate.

Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir a arătat că, pentru a crea un scenariu stradal cât mai realist și a evita monotonia vizuală, municipalitatea a optat pentru modele diferite de figurine. Astfel, pe o parte a străzii este amplasată o fetiță îmbrăcată în haine galben-roșii, în timp ce pe sensul opus „așteaptă” un băiețel cu șapcă și hanorac portocaliu și pantaloni gri.

Ambele manechine sunt viu colorate, poartă ghiozdane în spate și sunt realizate la scara unor copii adevărați, astfel încât să fie ușor observate de conducătorii auto de la distanță. Prezența lor pe trotuar le dă șoferilor iluzia optică a unor pietoni reali care se pregătesc să pășească pe zebră, determinându-i instinctiv să încetinească.

Viceprimarul Cușnir a subliniat importanța proiectului și a anunțat că acesta va fi implementat în zona tuturor școlilor și grădinițelor din oraș, acolo unde infrastructura permite. „Am început montarea acestor manechine care înfățișează copii la trecerile de pietoni din apropierea școlilor pentru a atrage atenția șoferilor și a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Extindem proiectul la un număr de 15 treceri de pietoni din zonele cele mai expuse, din dreptul unităților de învățământ — școli și grădinițe — din municipiul Suceava”, a spus viceprimarul.

Acesta a subliniat că măsura amplasării manechinelor vine să completeze aplicarea covoarelor roșii antiderapante pe asfalt înaintea zebrelor. Combinația dintre covoarele de culoare roșu-aprins, marcaje albe, semafoarele funcționale și manechine transformă zonele școlare în perimetre cu vizibilitate maximă, scăzând probabilitatea ca un șofer să ignore prezența copiilor.