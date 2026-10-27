Strada care va deservi viitoarea Sală Polivalentă din Suceava prinde contur. Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis marți un mesaj cu privire la standardele de calitate impuse constructorilor pe acest șantier, subliniind că municipiul are nevoie de investiții durabile, cu atât mai mult cu cât orașul a câștigat titlul de Capitală a Tineretului din România pentru anul 2028.

Însoțit de imagini de pe șantier, unde se toarnă deja straturile de asfalt și configurează noua arteră, trotuarele și zonele de acces, mesajul primarului precizează că viziunea sa administrativă exclude jumătățile de măsură și lucrările de mântuială.

„Pentru mândria și prestigiul Sucevei, mai ales că a obținut și titlul de Capitală a Tineretului din România – 2028, nu sunt și nu vor fi niciodată suficiente bannerele frumoase și festivitățile protocolare. Vreau și este nevoie de o infrastructură grea de top”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Acesta a explicat că noile străzi sunt proiectate și executate pentru a rezista zeci de ani, punându-se capăt soluțiilor temporare care cedau la venirea primăverii. „Când investim în infrastructură, gândim pentru cel puțin 20–30 de ani înainte, fără ca primăria să fie nevoită să cârpească gropi după fiecare dezgheț de primăvară. Porțile arenei sălii polivalente vor fi conectate impecabil printr-o arteră de clasă europeană”, a afirmat primarul.

Primăria Suceava a început asfaltarea străzii spre noua Sală Polivalentă

Noua arteră rutieră este considerată vitală pentru viitoare evenimente de anvergură care vor fi găzduite în Suceava, pentru preluarea fluxurilor de trafic și va permite organizarea unor „competiții de top”.

Potrivit primarului, investiția va permite Sucevei „să găzduiască turnee internaționale, congrese de mari dimensiuni și concerte de calibru, plasând municipiul nostru pe harta marilor evenimente naționale și europene”.

Vasile Rîmbu a dat asigurări că monitorizează personal execuția lucrărilor pentru a se asigura că graficul asumat este respectat, iar constructorii au înțeles exigențele municipalității.

„Am urmărit evoluția lucrărilor pas cu pas, punând accentul pe responsabilitate și rigoare: fără amânări inutile și fără rabat de la calitate. Constructorii știu cât de important este acest obiectiv pentru oraș și m-au asigurat că vor respecta întocmai calendarul asumat. Promisiunea ținută este singura monedă a onoarei, și mă străduiesc să vă demonstrez acest lucru prin fapte, zi de zi. #FacemSuceavaBine nu e slogan de campanie, ci ritmul pe care îl impunem zilnic pe fiecare șantier din oraș”, a mai spus primarul Sucevei.

Din imaginile de la fața locului se vede că artera principală din proximitatea complexului sportiv are deja covorul asfaltic, fiind configurate intersecțiile, semnalizarea rutieră verticală și trotuarele pavate.