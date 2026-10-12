Primăria Siret primește o finanțare de 1,5 milioane de euro prin care Parcul Eroilor și Lunca Siretului vor fi transformate în spații verzi moderne

Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a semnat contractul de finanțare de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru un proiect prin care zona degradată a Luncii Siretului, cu spațiile cu vegetație aflate între calea ferată, strada Basarabiei, laterala din dreapta a stadionului și strada Traian, precum și Parcul Eroilor vor fi transformate într-un spațiu verde, modern și atractiv pentru locuitorii orașului.

Adrian Popoiu a precizat că proiectul va însemna igienizarea și curățarea completă a terenurilor neutilizate, pentru a le transforma în spații sigure și prietenoase, toaletarea vegetației existente și păstrarea arborilor valoroși, plantarea de plante, arbuști și arbori din specii autohtone, care vor contribui la crearea unei adevărate zone verzi urbane, realizarea de alei pietonale și trotuare, iluminat public, bănci și coșuri de gunoi și amenajarea unui spațiu de tip amfiteatru pentru activități culturale și comunitare.

„Lunca Siretului va redeveni un loc viu, verde și îndrăgit de sireteni, un parc și o grădină publică în care copiii să se poată juca, familiile să petreacă timp împreună, iar seniorii să aibă un loc liniștit pentru plimbare și relaxare. Vom avea mai multă vegetație, mai multă umbră în zilele călduroase, un aer mai curat și un spațiu natural mai bine integrat în viața orașului. În același timp, vom proteja biodiversitatea prin folosirea speciilor autohtone prin refacerea echilibrului natural al zonei”, a spus primarul orașului Siret.

Investiție de 1,5 milioane de euro în Siret pentru reabilitarea a două parcuri

El a ținut să mulțumească tuturor colegilor din Primăria Siret care au muncit la pregătirea acestui proiect, colaboratorilor de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, proiectantului și tuturor specialiștilor care au contribuit la realizarea documentațiilor.

„De multe ori, în ultimii ani, împreună cu echipa mea, am dovedit că prin muncă, seriozitate, responsabilitate și colaborare putem identifica resursele necesare și derula investiții pentru a transforma în bine comunitatea noastră”, a transmis Adrian Popoiu.