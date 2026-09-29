Primăria Rădăuți va plăti fostului primar Aurel Olărean drepturile salariale pentru perioada suspendării din funcție

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a emis dispoziția privind punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive prin care municipalitatea este obligată la plata drepturilor salariale cuvenite fostului primar Aurel Olărean. Măsura vine în baza sentinței Tribunalului Suceava, pronunțată în luna mai a acestui an, rămasă definitivă. Decizia vizează perioada în care Aurel Olărean a fost suspendat din funcția de primar al municipiului.

Conform textului dispoziției de primar, plățile acoperă intervalul cuprins între 14 septembrie 2014 și 22 iunie 2016. Calculele arată următoarele valori de bază, înainte de aplicarea indicelui de inflație și a dobânzilor: indemnizația brută totală calculată, de 110.701 lei, compusă din indemnizații lunare de 5.191 lei sau 5.197 lei pentru lunile complete și sume proporționale pentru lunile fracționate – septembrie 2014 și iunie 2016; total rest de plată (bază netă) – 77.660 lei; total impozit pe salariu reținut – 14.766 lei; contribuții totale reținute – 18.276 lei, din care 6.093 lei CAS, 554 lei Șomaj, 11.629 lei CASS.

Actul administrativ prevede că aceste sume de bază se acordă actualizate cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică (INS). Suma brută actualizată cu inflația ajunge la 201.647 lei, din care restul de plată efectiv reprezintă 141.435 lei. La toate aceste sume se adaugă, de asemenea, dobânda legală, calculată de la data exigibilității fiecărui venit lunar și până la data plăților efective.

Primăria Rădăuți a aprobat o schemă de plată eșalonată pe o perioadă de cinci ani a sumelor totale finale cuvenite fostului primar. Eșalonarea procentuală se va desfășura după următorul calendar: în 2026 se plătește 5% din valoarea totală a drepturilor stabilite, cu plata în trimestrul al III-lea al acestui an; în 2027 se plătește 10% din valoare; 2028 și 2029 – câte 25% din valoare și în 2030 – 35% din valoare.

Pentru sumele eșalonate în perioada 2027-2030, dispoziția prevede acordarea dobânzii legale remuneratorii, calculată începând cu data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Începând cu anul viitor, sumele aferente tranșelor anuale vor fi virate în luna imediat următoare aprobării bugetului municipiului Rădăuți.