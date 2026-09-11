Primăria Rădăuți amenajează spațiul din fața Bisericii Catolice din municipiu, înaintea bicentenarului lăcașului de cult

Spațiul din fața Bisericii Catolice din Rădăuți a fost reamenajat de primăria municipiului înaintea bicentenarului acestui locaș de cult. Potrivit conducerii municipalității rădăuțene, lucrările se realizează în contextul în care această biserică se pregătește să marcheze 200 de ani de la ridicarea sa.

Potrivit reprezentanților Primăriei Rădăuți, lucrările au început săptămâna trecută, când au fost plantate flori în fața Bisericii Catolice. Acțiunea s-a desfășurat sub îndrumarea primarului Bogdan Loghin, cu implicarea lui Codruț Cojocar și a echipei de la Piața Rădăuți.

”Săptămâna aceasta am finalizat lucrările de amenajare.

Colegii de la Servicii Comunale au spălat trotuarul și au montat stâlpișorii care vor împiedica mașinile să urce pe bordură și să deterioreze spațiul pe care tocmai l-am amenajat.

Ne bucurăm că, pas cu pas, reușim să aducem câte un strop de frumos în comunitatea noastră. Iar de această dată, bucuria este cu atât mai mare cu cât Biserica Catolică din Rădăuți se pregătește să sărbătorească bicentenarul. 200 de ani de la ridicarea lăcașului de cult”, a transmis Primăria Rădăuți. Municipalitatea rădăuțeană a subliniat faptul că zona Bisericii Catolice reprezintă „un loc important pentru orașul nostru care merită să fie pus în valoare și îngrijit pe măsura istoriei sale”.