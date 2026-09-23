Primăria Rădăuți a început asfaltarea străzilor Petru Rareș și Alexandru cel Bun

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat începerea lucrărilor pe alte două străzi din municipiu, Petru Rareș și Alexandru cel Bun. Prezent la începerea lucrărilor alături de viceprimarul Adi Jecalo și consilierul local Constantin Luchian, primarul Bogdan Loghin a spus că aceste lucrări sunt așteptate de locuitorii din această zonă a municipiului. „Știu că oamenii nu mai au nevoie de promisiuni. Au nevoie să vadă lucrurile făcute. Iar noi alegem să răspundem prin fapte.

În pofida diverselor discuții, unele nefondate și chiar răutăcioase, apărute în mediul online, continuăm să muncim și să demonstrăm, pas cu pas, că toate demersurile noastre sunt îndreptate către comunitate și către ceea ce trebuie făcut pentru Rădăuți.

Pentru că, dincolo de zgomotul politic și de răutățile de moment, rămân străzile pe care le asfaltăm, kilometru cu kilometru. Rămân lucrurile pe care le facem pentru oameni. Asta este ceea ce contează”, a spus primarul din Rădăuți.

Bogdan Loghin le-a mulțumit locuitorilor pentru răbdare și înțelegere și a transmis că administrația locală va continua lucrările pentru modernizarea infrastructurii rutiere din municipiu. „Continuăm! Pentru Rădăuți, prin fapte”, a încheiat Loghin.