Locuitorii mai multor cartiere din municipiul Rădăuți beneficiază de noi bănci acoperite, după ce administrația locală a început implementarea unui proiect de modernizare a mobilierului urban. Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a precizat că primele cinci bănci au fost deja montate, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat în cursul anului viitor.

Bogdan Loghin a afirmat că noul model de bănci a fost ales ca răspuns la solicitările repetate ale locuitorilor, care și-au dorit amenajarea unor spații de odihnă și relaxare, protejate de intemperii.

Primele bănci au fost montate după cum urmează: două în cartierul Călărași, una pe strada Bogdan Vodă, în apropierea Parcului de la Lac, o alta pe Calea Bucovinei, vizavi de zona garajelor, și una în zona Iacob Zadik.

„Ne dorim ca, în cursul anului viitor, să suplimentăm numărul acestora, astfel încât să ajungem treptat în toate cartierele municipiului. Totodată, în această perioadă, în municipiul nostru se desfășoară și lucrările specifice sezonului de toamnă, de care se ocupă partenerii noștri de la Servicii Comunale S.A. Ne bucură faptul că acest model de bănci a fost primit foarte bine de către locuitorii zonelor în care au fost deja montate. Este un proiect simplu, dar util, prin care ne dorim să îmbunătățim confortul și aspectul spațiilor publice din cartierele noastre”, a spus primarul din Rădăuți.

De precizat că acest proiect a fost inițiat sub coordonarea primarului Bogdan Loghin și implementat cu implicarea viceprimarului Adi Jecalo, care a verificat amplasarea noilor bănci și stadiul lucrărilor.