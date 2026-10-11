Primăria Pătrăuți organizează o întâlnire de informare pentru cinci cursuri gratuite de formare profesională destinate cetățenilor comunei

Locuitorii comunei Pătrăuți sunt invitați să participe joi, 15 octombrie 2026, la o întâlnire de informare privind cursurile gratuite de formare profesională disponibile în cadrul proiectului „Construiește-ți viitorul!”. Evenimentul va avea loc de la ora 10:00, în sala mare a Căminului Cultural din Pătrăuți.

Inițiativa este organizată de Primăria Pătrăuți, în parteneriat cu Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, și își propune să prezinte mai multe oportunități de formare profesională.

Potrivit primarului din Pătrăuți, Adrian Isepciuc, în cadrul întâlnirii vor fi prezentate mai multe programe de pregătire, printre care cursuri de ajutor de bucătar, cameristă hotel, competențe digitale de bază, comunicare la locul de muncă, precum și un curs de reciclare și protecția mediului.

Programele au durate diferite, în funcție de domeniul ales, și urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale și personale, facilitând accesul participanților la oportunități de angajare și integrare pe piața muncii.

Organizatorii precizează că sunt așteptați în special beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), dar și orice altă persoană din comună interesată să afle mai multe despre aceste oportunități de formare profesională.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0232.21.00.85, sau pe site-ul www.caritas-iasi.ro.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European Plus (FSE+), în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.