Primăria Marginea construiește o grădiniță cu program normal, cu o capacitate de 90 de copii

Primăria Marginea va construi o grădiniță cu program normal, cu o capacitate de 90 de copii. Primarul comunei, Gheorghe Lazăr, a precizat că noua clădire va fi amplasată în vecinătatea Școlii Generale nr. 3, investiția totală fiind de aproape 8,3 milioane de lei, inclusiv TVA.

Gheorghe Lazăr a precizat că proiectul vizează extinderea capacității Grădiniței cu Program Normal nr. 3 Marginea și crearea unui spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor preșcolarilor. Pe lângă suplimentarea numărului de locuri, investiția urmărește îmbunătățirea accesului la educația timpurie și furnizarea unor servicii educaționale de calitate.

„Finanțarea este asigurată din mai multe surse. Astfel, aproape 5 milioane de lei provin din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, alte 2,5 milioane de lei sunt alocate de la bugetul de stat, iar diferența va fi suportată din bugetul local”, a spus Lazăr. El a adăugat că noua grădiniță va fi dotată cu mobilier și echipamente digitale, printre care laptopuri, display interactiv, podea interactivă și sisteme audio și licențe pentru susținerea procesului educațional. În exterior va fi amenajat și un complex de joacă destinat copiilor.

Proiectul include, de asemenea, măsuri menite să încurajeze educația timpurie, dezvoltarea durabilă, tranziția către școală și incluziunea socială, inclusiv prevenirea segregării. „Comuna Marginea își reafirmă angajamentul față de educație și dezvoltarea viitorului comunității, asigurând condiții moderne și sprijin concret pentru tinerele familii”, a declarat primarul Gheorghe Lazăr. Termenul prevăzut pentru realizarea investiției este de 11 luni.