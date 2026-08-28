Primăria Ipotești a achiziționat recent o mașină de pompieri, și asta pentru a putea interveni cât mai rapid în cazul unor evenimente nedorite care pot apărea atât la persoane fizice, cât și la obiective proprii sau în orice loc unde este nevoie.

Mașina, care are un număr mic de ore de funcționare, a fost cumpărată de la un aeroport din Belgia și are toate dotările necesare.

Între timp, cei de la Primăria Ipotești au înmatriculat mașina, care a trecut și testele de la Registrul Auto Român.

Practic, mașina este acum pregătită pentru intervenții. Mai trebuie doar voluntarii care să poată deservi autospeciala de stingere a incendiilor.

Aceasta poate transporta 9.500 de litri de apă, 1.500 de kilograme de spumă și 300 de kilograme de praf, astfel încât poate interveni la orice tip de incendiu.

Primăria Ipotești a cumpărat o mașină de pompieri din Belgia și va înființa Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

”Comuna s-a mărit, iar numărul locuințelor și al persoanelor este într-o permanentă creștere.

Iar dacă viața oamenilor este prioritară, cred că și bunurile celor care locuiesc în comuna Ipotești sunt la fel de importante.

Este esențial să putem interveni în timp util în caz de incendiu, iar fiecare minut poate însemna salvări de vieți omenești și de bunuri”, a arătat Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești.

Primăria Ipotești a cumpărat o mașină de pompieri din Belgia și va înființa Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Acesta a precizat că autospeciala a fost deja testată de către angajații ISU Suceava, iar de acum urmează procedura de selecție a persoanelor care vor intra în luptă împotriva focului.

”Vom angaja un șofer pentru această mașină, iar apoi vom vedea care sunt persoanele care vor dori să lucreze ca voluntari pe autospeciala de stingere a flăcărilor.

Firește, acești voluntari vor avea parte de instruire din partea unor persoane specializate în domeniu, iar după ce acest lucru se va finaliza, vor începe efectiv activitatea.

Eu sper ca în câteva săptămâni autospeciala să poată fi funcțională și să poată interveni în cazul în care situația o va cere”, a mai spus primarul Dumitru Gulei.

Primăria Ipotești a cumpărat o mașină de pompieri din Belgia și va înființa Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Până atunci, mașina de pompieri va fi colantată cu însemnele Primăriei Ipotești, dar și cu numerele de telefon pe care oamenii le pot accesa pentru a cere ajutor în cazul unor incendii.