Primăria Fălticeni reia campania gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân

Proprietarii sunt invitați să profite de serviciile oferite fără costuri, în cadrul unei noi acțiuni dedicate responsabilității față de animale și comunitate.

Primăria municipiului Fălticeni, în parteneriat cu Asociația „Un nou început, o nouă viață”, demarează, începând cu data de 3 august 2026, o nouă campanie gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân. Acțiunea se înscrie în seria programelor desfășurate de administrația locală pentru limitarea înmulțirii necontrolate a animalelor și reducerea abandonului, după ce și în anii anteriori au fost organizate campanii similare, fără costuri pentru proprietari.

Prin această inițiativă, deținătorii de câini beneficiază de intervenții veterinare gratuite, având posibilitatea de a-și proteja animalele de companie și, în același timp, de a contribui la diminuarea numărului de câini abandonați. Sterilizarea reprezintă o măsură responsabilă, cu efecte importante atât asupra sănătății animalelor, cât și asupra siguranței și confortului comunității.

Totodată, respectarea obligațiilor legale privind sterilizarea câinilor poate preveni aplicarea unor sancțiuni contravenționale care pot ajunge până la 10.000 de lei.

Persoanele interesate se pot programa apelându-l pe dr. Cosmin Muceliniță, la numărul 0741 319 446, sau tehnicianul veterinar Narcis Ailincăi, la 0740 673 417.

Reprezentanții administrației locale îi încurajează pe proprietarii de câini să profite de această oportunitate oferită gratuit, subliniind că astfel de campanii au avut rezultate foarte bune și în edițiile precedente, contribuind la promovarea unui comportament responsabil față de animale și la reducerea fenomenului câinilor fără stăpân din municipiul Fălticeni.