Cinci parcuri și spații verzi din municipiul Fălticeni sunt reabilitate și modernizate printr-un proiect cu finanțare europeană, în valoare de 5,9 milioane de lei. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că lucrările sunt în desfășurare și că administrația locală își propune ca aproximativ 90% din proiect să fie realizat până la sfârșitul acestui an.

„Ne propunem ca 90% din proiect să se finalizeze în acest an. Și aici mă refer la amenajarea terenului, la instalarea conductelor și a instalației pentru irigații, la instalațiile pentru iluminatul public arhitectural din zonele de spații verzi, la montarea aleilor și a mobilierului în zonele în care sunt prevăzute”, a precizat Coman.

Proiectul vizează spațiile verzi de pe strada Maior Ioan, pe ambele sensuri, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Biserica Adormirii și Casa de Cultură, parcul Tales, spațiul verde din jurul fostei Policlinici, actualul Centru Medical Fălticeni, precum și parcul din apropierea Primăriei. Cătălin Coman a precizat că printre principalele lucrări prevăzute se numără plantarea a 64 de arbori noi și amenajarea spațiilor verzi cu aproximativ 8.000 de plante din diferite specii, flori și arbuști.

El a arătat că aleile vor fi modernizate cu piatră cubică și dale din granit, vor fi montate borduri din granit, bănci pentru odihnă și relaxare, precum și pergole din lemn cu plante agățătoare. De asemenea, vor fi instalate sisteme noi de iluminat pentru alei și un sistem de irigații care va acoperi întreaga suprafață a spațiilor verzi. Proiectul include și amenajarea unui amfiteatru în parcul Tales, situat în vecinătatea Casei de Cultură.

Cătălin Coman a ținut să facă referire și la unele discuții cu privire la tăierea a cinci sau șase arbori în cadrul lucrărilor, el dând asigurări că intervențiile au fost realizate în urma unor evaluări și cu toate avizele necesare din partea instituțiilor competente. Coman a explicat că arborii îndepărtați erau bătrâni și prezentau riscuri pentru siguranța oamenilor și a bunurilor materiale. „Vreau să spun că ei au fost tăiați după o analiză foarte corectă și foarte strictă, în colaborare cu instituțiile statului, respectiv Agenția Fondului de Mediu, Direcția Silvică, Ocolul Silvic. Au toate avizele și toate autorizațiile necesare. Erau arbori bătrâni, periculoși, care puteau pune în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și siguranța bunurilor materiale”, a declarat Cătălin Coman.

Acesta a subliniat că numărul arborilor care vor fi plantați este mult mai mare decât cel al celor îndepărtați, iar suprafața spațiilor verzi va crește în urma investiției. „Vorbim de 5-6 arbori tăiați și în paralel de câteva sute de noi arbori care vor fi plantați. Practic, suprafața de spațiu verde va crește, nu se va diminua. Încercăm să ne gândim prioritar la siguranța cetățenilor, la creșterea calității vieții prin mărirea spațiului verde și a numărului de arbori care vor produce oxigen în cel mai scurt timp”, a precizat primarul.

Gazonul va fi montat în primăvara anului viitor

Primarul din Fălticeni a precizat că o parte dintre lucrări vor fi realizate anul viitor, respectiv montarea rulourilor de gazon. Primarul a explicat că administrația locală a preferat să amâne această etapă pentru primăvară, deoarece temperaturile scăzute din timpul iernii ar putea compromite rulourile de gazon.

„Este o investiție pentru copiii și nepoții noștri și sunt convins că, gestionată corect, cu sisteme moderne de irigat și de iluminat, aceste modernizări ale spațiilor verzi și parcurilor vor produce plus valoare pentru Fălticeni, atât din punct de vedere estetic, cât mai ales din punct de vedere al siguranței și al creșterii calității vieții, prin îmbunătățirea calității aerului și diminuarea poluării în zonele respective”, a mai declarat Cătălin Coman.

El a spus că valoarea totală a proiectului este de 5,9 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Contribuția administrației locale este de numai 2% din valoarea investiției.