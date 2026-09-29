Primăria Fălticeni a finalizat construcția unui centru de zi pentru seniori, printr-un proiect european de 2,7 milioane de euro

Primăria municipiului Fălticeni a finalizat investiția în construirea unui Centru de zi destinat persoanelor vârstnice, proiect în valoare de 2,7 milioane de euro, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a precizat că centrul a fost construit în cartierul Țarna Mare, pe strada Spicului, și va furniza servicii de asistență, recuperare, socializare și sprijin pentru seniorii care au nevoie de îngrijire la domiciliu.

Cătălin Coman a arătat că noul centru va avea o capacitate de 80 de persoane și va dispune de o echipă mobilă care va putea efectua între 20 și 30 de vizite zilnic la domiciliul vârstnicilor care necesită îngrijire și sprijin.

Proiectul include și achiziționarea a două microbuze, care vor fi utilizate pentru transportul persoanelor vârstnice către și de la centrul de zi.

„Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Fălticeni este finalizat și reprezintă un proiect important pentru comunitatea noastră. Fălticeniul are nevoie de proiecte care se văd, se finalizează și aduc beneficii reale comunității. Iar acest centru este unul dintre ele”, a declarat primarul Cătălin Coman. El a precizat că, în perioada următoare, vor fi parcurse procedurile necesare pentru avizarea și autorizarea centrului, iar după finalizarea acestora și deschiderea oficială, Primăria Fălticeni va comunica informațiile privind înscrierea și participarea seniorilor la program.

„Seniorii merită respect, grijă și condiții în care să se simtă în siguranță, aproape de oameni și de comunitate. Este un exemplu concret că investițiile în oameni și în servicii sociale trebuie să rămână o prioritate. Ne dorim ca părinții și bunicii noștri să găsească aici companie, activități și sprijin. Fălticeniul se dezvoltă cu grijă pentru oameni”, a mai afirmat Cătălin Coman.

El a arătat că prin această investiție, municipalitatea fălticeneană continuă să dezvolte serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.