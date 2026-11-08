Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a început lucrări de întreținere și îmbunătățire a stării drumurilor afectate de precipitațiile abundente din ultima perioadă.

Primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a anunțat că deja s-a intervenit pe străzile Valea Seacă, Liliacului și Liceului, unde au fost executate lucrări de așternere și nivelare a materialului pietros.

Mihăiță Negură a precizat că aceste intervenții urmăresc îmbunătățirea stării de practicabilitate a drumurilor și facilitarea accesului pentru locuitorii din zonă, dar și pentru ceilalți participanți la trafic. El a arătat că lucrările vor continua și pe celelalte străzi din municipiu afectate de ploile din ultima perioadă, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de prioritățile stabilite în urma verificărilor din teren.

Primăria Câmpulung Moldovenesc a început lucrări de întreținere pe mai multe străzi din municipiu

„Dorim să îi asigurăm pe cetățeni că intervențiile vor continua și pe celelalte străzi din municipiu afectate de precipitațiile din ultima perioadă, în funcție de condițiile meteorologice și de prioritățile identificate în teren.

Suntem conștienți de disconfortul creat și înțelegem dificultățile întâmpinate de cetățenii care locuiesc sau tranzitează aceste zone.

Vă asigurăm că situația este cunoscută și că se depun toate eforturile necesare pentru remedierea treptată a problemelor și îmbunătățirea condițiilor de circulație. Vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și încredere”, a transmis primarul din Câmpulung Moldovenesc. El a adăugat că administrația publică locală rămâne preocupată de identificarea și soluționarea problemelor semnalate de cetățeni, urmărind îmbunătățirea infrastructurii rutiere de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc.