Primăria Cajvana construiește prima creșă din acest oraș, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene în valoare de peste opt milioane de lei. Potrivit primarului din Cajvana, Gheorghe Tomăscu, lucrările la creșă sunt realizate în proporție de aproximativ 70%, iar autoritățile locale își propun să finalizeze construcția anul viitor. Noua creșă, cu o suprafață de 1.105,52 metri pătrați, va avea o capacitate de 40 de copii, repartizați în patru grupe. „Este o investiție extrem de importantă pentru orașul nostru, având în vedere numărul mare de cereri care există. Ne dorim ca anul viitor să finalizăm construcția, după care să urmeze recepția. Am început și demersurile la Inspectoratul Școlar Județean pentru angajarea personalului. Dacă toate lucrurile vor decurge conform planului, ne dorim să deschidem creșa în anul școlar 2027-2028”, a declarat primarul Gheorghe Tomăscu.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 8.088.042,16 lei. Din această sumă, 4.945.849,93 lei reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 2.510.969,96 lei provin din bugetul național, iar 631.222,27 lei sunt asigurați din bugetul local.

Gheorghe Tomăscu a precizat că obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesului egal la educația timpurie și dezvoltarea infrastructurii educaționale din comunitate, contribuind totodată la reducerea disparităților și la sprijinirea incluziunii sociale.

„Pas cu pas, proiectul începe să devină realitate pentru copiii și familiile din comunitatea noastră”, a mai spus Gheorghe Tomăscu.