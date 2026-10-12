Primăria Cajvana construiește o grădiniță nouă cu 144 de locuri printr-un proiect de aproape 8 milioane de lei

În orașul Cajvana se construiește o nouă grădiniță cu program prelungit, care va avea o capacitate de 144 de locuri și va oferi copiilor condiții moderne. Potrivit primarului orașului Cajvana, Gheorghe Tomăscu, lucrările sunt în plină desfășurare, fiind realizate aproximativ 15% din totalul investiției. Gheorghe Tomăscu a precizat că proiectul „Construire grădiniță în orașul Cajvana, județul Suceava” este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în cadrul priorității dedicate dezvoltării educației.

El a arătat că valoarea totală a investiției este de 7.943.879,69 lei. Din această sumă, 4.921.513,43 lei reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 2.498.614,50 lei provin de la bugetul de stat, iar 523.751,76 lei sunt asigurați din bugetul local.

Noua clădire va avea o suprafață de aproximativ 408 metri pătrați și va fi dotată cu opt săli de grupă, având o capacitate totală de 144 de copii. Potrivit administrației locale, unitatea va beneficia de infrastructură modernă, echipamente adecvate și soluții digitale, pentru a asigura servicii de educație preșcolară de calitate.

Primarul Gheorghe Tomăscu a precizat că lucrările au început foarte bine, iar constructorul urmărește să finalizeze clădirea până la începutul sezonului rece, astfel încât pe timpul iernii să poată continua lucrările la interior.

El a subliniat că investiția este extrem de importantă pentru orașul Cajvana, în condițiile în care există un număr foarte mare de solicitări pentru înscrierea copiilor la grădiniță.