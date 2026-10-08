Primăria Arbore a inaugurat noul Centru de Recuperare Neuromotorie, o investiție pe fonduri europene de aproape trei milioane de lei

Primăria Arbore a inaugurat, joi, noul Centru de Recuperare Neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene, care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din această comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu.

Primarul Dan Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. El a arătat că valoarea proiectului finanțat prin PNRR a fost de aproape trei milioane de lei.

„Noul centru dispune de un personal dedicat și de echipamente profesionale, care vor asigura servicii la standarde europene. Beneficiarii vor avea un medic de recuperare, kinetoterapeut, fizioterapeut, terapeut ocupațional, logoped, asistent social și psiholog. De precizat că pentru persoanele cu dizabilități, serviciile sunt gratuite. De asemenea, 100 de persoane pe an, în baza unui dosar depus la primărie, vor beneficia de recuperare gratuită”, a declarat Dan Tiperciuc.

Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Dan Tiperciuc a subliniat că beneficiarii vor avea acces la o gamă diversificată de servicii de recuperare, oferite de o echipă formată din specialiști.

Vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu și primarul din Arbore, Dan Tiperciuc au participat la inaugurarea noului centru

Nicolae Robu: „Important este ceea ce va însemna acest centru pentru oameni”

Prezent la inaugurare, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu l-a felicitat pe primarul Dan Tiperciuc pentru realizarea proiectului și a evidențiat impactul pe care centrul îl poate avea asupra comunității.

„Este o investiție de aproape 3 milioane de lei, dar, dincolo de valoarea financiară, important este ceea ce va însemna acest centru pentru oameni”, a declarat Nicolae Robu.

El a precizat că serviciile oferite în cadrul centrului se adresează nu doar locuitorilor comunei Arbore, ci și persoanelor din localitățile învecinate.

„Serviciile oferite aici se adresează nu doar locuitorilor comunei Arbore, ci și persoanelor din localitățile învecinate, ceea ce transformă centrul într-un punct important de sprijin și recuperare pentru întreaga zonă. Pentru familiile care au nevoie de astfel de servicii, faptul că pot beneficia de recuperare neuromotorie într-un spațiu modern, aproape de casă, înseamnă mai mult decât o simplă investiție în infrastructură. Înseamnă șanse mai bune la recuperare, sprijin și o viață de mai bună calitate”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava.

Primăria Arbore a inaugurat noul Centru de Recuperare Neuromotorie, o investiție pe fonduri europene de aproape trei milioane de lei

Nicolae Robu a felicitat administrația locală din Arbore pentru accesarea fondurilor europene și pentru transformarea acestora într-un serviciu destinat comunității.

„Îi felicit pe primarul Dan Tiperciuc și pe echipa Primăriei Arbore pentru această realizare și pentru faptul că au reușit să transforme fondurile europene într-un serviciu concret, de care vor beneficia oameni dintr-o zonă mult mai largă”, a transmis Nicolae Robu. El a mai precizat că investițiile în sănătate și în servicii destinate oamenilor trebuie să rămână o prioritate.

„Ca vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, mă bucur de fiecare dată când văd investiții care pun omul în centrul administrației publice. Sănătatea și grija față de oameni trebuie să rămână printre cele mai importante priorități ale noastre”, a transmis Nicolae Robu.

Primăria Arbore a inaugurat noul Centru de Recuperare Neuromotorie, o investiție pe fonduri europene de aproape trei milioane de lei

Primăria Arbore a inaugurat noul Centru de Recuperare Neuromotorie, o investiție pe fonduri europene de aproape trei milioane de lei