Sport

Prima remiză pentru Cetatea Suceava în eșalonul secund

Prima remiză pentru Cetatea Suceava în eșalonul secund
Prima remiză pentru Cetatea Suceava în eșalonul secund

Nou promovatele Cetatea Suceava și SC Popești-Leordeni s-au întâlnit sâmbătă, pe Areni, în etapa a V-a a Ligii a II-a. În fața a 3500 de spectatori, cele două formații au încheiat nedecis, 1-1. Scorul pauzei a fost 0-1, oaspeții deschizând scorul după o jumătate de oră de joc prin Alexandru Dane, care a înscris cu un șut de la 10 metri, fără speranțe pentru portarul Ionuț Ciobanu.

Sucevenii au egalat în debutul părții secunde prin Alexandru Aftanache, care a punctat cu un șut puternic, de la 6 metri, din unghi.

Cetatea Suceava: A. Ciobanu – Cimbru, Vișinar, Aftanache, Bai, Tucaliuc, Perju (cpt.), Golofca, Eug. David, L. Fulop, Ferhaoui. Au mai intrat Kyrychenko, Sumanariu, Bujor, Kayondo și Vl. Ilie.

Antrenor: Petre Grigoraș.

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