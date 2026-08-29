Prima remiză pentru Cetatea Suceava în eșalonul secund

Nou promovatele Cetatea Suceava și SC Popești-Leordeni s-au întâlnit sâmbătă, pe Areni, în etapa a V-a a Ligii a II-a. În fața a 3500 de spectatori, cele două formații au încheiat nedecis, 1-1. Scorul pauzei a fost 0-1, oaspeții deschizând scorul după o jumătate de oră de joc prin Alexandru Dane, care a înscris cu un șut de la 10 metri, fără speranțe pentru portarul Ionuț Ciobanu.

Sucevenii au egalat în debutul părții secunde prin Alexandru Aftanache, care a punctat cu un șut puternic, de la 6 metri, din unghi.

Cetatea Suceava: A. Ciobanu – Cimbru, Vișinar, Aftanache, Bai, Tucaliuc, Perju (cpt.), Golofca, Eug. David, L. Fulop, Ferhaoui. Au mai intrat Kyrychenko, Sumanariu, Bujor, Kayondo și Vl. Ilie.

Antrenor: Petre Grigoraș.