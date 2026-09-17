Administrație

Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată

Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată

Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița va fi deschisă în curând, a anunțat, joi, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, precizând că lucrările sunt aproape finalizate. Mai trebuie doar mobilierul și celelalte dotări necesare pentru primirea copiilor. Șoldan a arătat că a fost miercuri după-amiază în satul Rașca și, împreună cu primarul Alin Boșutar, a vizitat grădinița, amenajată în clădirea unei foste școli.

„O astfel de grădiniță era de mult necesară la Moldovița. De aceea, nu am ezitat să vin în sprijinul primarului și al administrației locale, iar prin Consiliul Județean Suceava am sprijinit această investiție cu 500.00 de lei”, a spus Gheorghe Șoldan.

Potrivit președintelui CJ, cea mai bună dovadă că grădinița era absolut necesară o reprezintă cele 60 de cereri formulate de părinți pentru locuri în învățământul preșcolar.

Prin această investiție, copiii preșcolari vor fi aproape de casă, iar părinții nu vor mai fi nevoiți să îi ducă la grădinițele din comunele învecinate, a subliniat șeful administrației județene.

Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată
Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița, aproape finalizată

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