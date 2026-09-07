Prima etapă a Ligii a V-a se va juca duminică

Ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a V-a va începe la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, pe 13 septembrie. Cele 24 de echipe participante au fost împărțite în două serii de câte 12, ținând cont de criteriul geografic.

La finalul sezonului, primele clasate din fiecare serie vor promova direct în Liga a IV-a, în vreme ce formațiile poziționate pe locul secund vor disputa un meci de baraj în urma căruia se afla cea de-a treia formație care va accede în eșalonul superior.

Iată cum se prezintă programul primei etape:

Seria I

Releul Mihoveni Șcheia – Sporting Siminicea

Șomuzul Preutești – Viitorul Baia

Carpatic Suceava – Flacăra Prelipca

ACS Pecetea Cumpărătura Bosanci – Voința Zvoriștea

Avântul Todirești – Viitorul Forăști

Unirea Salcea – Foresta 2026 Fălticeni

Seria a II-a

Călimănelul Panaci – Foresta Moldovița

AS Dornești – Vânătorul Dorna Candrenilor

Avântul Frasin – Unirea Horodnic de Sus

Sporting Poieni Solca – Viitorul Negostina

Unirea Grămești – Forestierul Frumosu

Campionii Marginea – Polul Nord Brodina