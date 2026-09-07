Prima etapă a Ligii a V-a se va juca duminică

Ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a V-a va începe la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, pe 13 septembrie. Cele 24 de echipe participante au fost împărțite în două serii de câte 12, ținând cont de criteriul geografic.
La finalul sezonului, primele clasate din fiecare serie vor promova direct în Liga a IV-a, în vreme ce formațiile poziționate pe locul secund vor disputa un meci de baraj în urma căruia se afla cea de-a treia formație care va accede în eșalonul superior.
Iată cum se prezintă programul primei etape:
Seria I
Releul Mihoveni Șcheia – Sporting Siminicea
Șomuzul Preutești – Viitorul Baia
Carpatic Suceava – Flacăra Prelipca
ACS Pecetea Cumpărătura Bosanci – Voința Zvoriștea
Avântul Todirești – Viitorul Forăști
Unirea Salcea – Foresta 2026 Fălticeni
Seria a II-a
Călimănelul Panaci – Foresta Moldovița
AS Dornești – Vânătorul Dorna Candrenilor
Avântul Frasin – Unirea Horodnic de Sus
Sporting Poieni Solca – Viitorul Negostina
Unirea Grămești – Forestierul Frumosu
Campionii Marginea – Polul Nord Brodina