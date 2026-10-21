Holul principal și sala „Anca Parghel” ale Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au devenit, miercuri, un mozaic de culori, arome și solidaritate, la prima ediție a Târgului de toamnă organizat la acest liceu. Evenimentul reprezintă concretizarea proiectului educațional, artistic și antreprenorial intitulat „Festivalul Toamnei: De la Artă la Gust”, desfășurat în perioada 19–21 octombrie a.c..

Potrivit profesorului coordonator Iulia Elena Buraciuc, la activitate participă aproximativ 250 de elevi din toate ciclurile de învățământ – primar, gimnazial și liceal. Aceștia au fost îndrumați și susținuți îndeaproape de o echipă formată din aproape 20 de cadre didactice. Echipa de implementare a proiectului este formată din directorul Oana Emilia Ghervan, directorul adjunct Johannes Raimund Onesciuc, coordonatorul Iulia-Elena Buraciuc, bibliotecara Alina Gabriela Papuc, profesorii Sandu Ștefan Tomasi, Ioana Danilevici, Ciprian Constandache, Anca Griga, Lăcrămioara Runcan, Gabriela Liliana Cucoș, Mariana Loredana Puiu, Maria Sandu, Raluca Vatavu și profesorii diriginți.

Prima ediție a târgului caritabil de toamnă, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Vizitatorii târgului, deschis în intervalul orar 9.30-15.30, au fost întâmpinați la cele 10 standuri special amenajate cu o ofertă generoasă și creativă. Elevii au adus spre prezentare și vânzare o varietate de produse preparate de ei sau cu ajutorul părinților, de la conserve tradiționale, dulceață, gemuri și murături, până la prăjituri apetisante și produse de patiserie. Pe lângă delicii culinare, standurile au oferit și o gamă bogată de obiecte decorative realizate în cadrul expoziției-concurs „Dovleacul creativ”, împletituri, obiecte handmade și creații artistice inspirate de farmecul toamnei.

Târgul are atât o componentă antreprenorială, prin care tinerii au învățat ce înseamnă alegerea unui produs, stabilirea prețului și gestionarea unei vânzări, cât și o latură umanitară. Toate fondurile strânse în urma vânzărilor de la standuri vor fi donate către Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Suma colectată va fi redirecționată ulterior pentru finanțarea viitoarelor concursuri școlare programate pe parcursul anului sau pentru intervenții în cazuri umanitare deosebite.

Această primă ediție s-a derulat sub sloganul „Creăm cu pasiune, dăruim cu suflet și transformăm ideile în inițiative!”