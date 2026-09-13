Actualitate

Prima ediție a emisiunii „Concret”, cu Sorin Avram și Mihai Dimian

Prima ediție a emisiunii „Concret”, cu Sorin Avram și Mihai Dimian
Prima ediție a emisiunii „Concret”, cu Sorin Avram și Mihai Dimian

Luni, 14 septembrie 2026, va avea loc prima ediție a emisiunii ”Concret”, cu Sorin Avram. Invitatul postului de televiziune Antena 3 Suceava va fi ministrul Educației, Mihai Dimian. Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, care este detașat în funcția de ministru al Educației, va vorbi, printre altele, despre posibilitatea reducerii normei didactice, despre rezultatele testelor PISA și despre relația sa cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Bolojan, și va spune cine l-a susținut pentru a ajunge în fruntea ministerului. Totodată, Mihai Dimian va povesti cum, pentru a-și putea continua studiile, a dat meditații la matematică și la fizică, și despre faptul că atunci când s-a născut a fost vecin cu Nadia Comăneci.

Emisiunea va putea fi urmărită începând cu ora 18.30 pe rețelele Digi (215), Vodafone (403) și Orange (905), dar și pe pagina de Facebook a Antenei 3 Suceava. Ulterior, emisiunea va fi încărcată pe pagina de YouTube a televiziunii.

Recomandări

Ministrul Mihai Dimian îi îndeamnă pe profesori să participe la concursul pentru funcțiile de director

Învățământ preuniversitar

Ministrul Mihai Dimian îi îndeamnă pe profesori să participe la concursul pentru funcțiile de director

Învățământ preuniversitar

Ministrul Mihai Dimian îi îndeamnă pe profesori să participe la concursul pentru funcțiile de director

Ministrul Mihai Dimian îi îndeamnă pe profesori să participe la concursul pentru funcțiile de director
Mihai Dimian, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși : „Nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând oameni”

Învățământ preuniversitar

Mihai Dimian, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși: „Nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând, oameni”

Învățământ preuniversitar

Mihai Dimian, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși: „Nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând, oameni”

Mihai Dimian, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși : „Nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând oameni”
Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări

Alte sporturi

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări și una dintre marile figuri ale ciclismului mondial: Elia Viviani, în stafful echipei naționale a Italiei

Alte sporturi

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări și una dintre marile figuri ale ciclismului mondial: Elia Viviani, în stafful echipei naționale a Italiei

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări