Prima ediție a emisiunii „Concret”, cu Sorin Avram și Mihai Dimian

Luni, 14 septembrie 2026, va avea loc prima ediție a emisiunii ”Concret”, cu Sorin Avram. Invitatul postului de televiziune Antena 3 Suceava va fi ministrul Educației, Mihai Dimian. Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, care este detașat în funcția de ministru al Educației, va vorbi, printre altele, despre posibilitatea reducerii normei didactice, despre rezultatele testelor PISA și despre relația sa cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Bolojan, și va spune cine l-a susținut pentru a ajunge în fruntea ministerului. Totodată, Mihai Dimian va povesti cum, pentru a-și putea continua studiile, a dat meditații la matematică și la fizică, și despre faptul că atunci când s-a născut a fost vecin cu Nadia Comăneci.

Emisiunea va putea fi urmărită începând cu ora 18.30 pe rețelele Digi (215), Vodafone (403) și Orange (905), dar și pe pagina de Facebook a Antenei 3 Suceava. Ulterior, emisiunea va fi încărcată pe pagina de YouTube a televiziunii.