Prima ceremonie din noul sediu al Casei Căsătoriilor din Suceava a fost oficiată de primarul Vasile Rîmbu

Noul sediu al Casei Căsătoriilor din complexul Iulius Mall a fost oficiat, miercuri, de primarul Sucevei, Vasile Rîmbu. Cei care s-au căsătorit sunt sportivul Emil Mihețiu, unul dintre fiii regretatului doctor neurolog Ioan Mihețiu, și Simona Lungu, proprietara unui salon de înfrumusețare din Suceava.

Primarul s-a adresat mirilor și invitaților spunând că este „extrem de emoționat și onorat” să fie cel care, pentru prima dată, oficiază o căsătorie în noua sală de festivități.

„Știu prea bine cât de mult s-a lăsat așteptat acest moment. Ani la rând, a trebuit să ne unim destinele în acea sală de la demisolul Primăriei – un spațiu meschin, impropriu și cu totul nedemn pentru importanța și frumusețea unui asemenea eveniment. Cu toții ne-am dorit un loc luminos, demn și plin de bucurie pentru a marca începutul unei familii, iar astăzi acest vis a devenit în sfârșit realitate.

Iar voi, dragilor, sunteți primii care deschideți acest drum! Faptul că prima cununie din această sală nouă este a voastră nu este doar o coincidență fericită, ci și un semn bun. Începeți viața de familie într-un spațiu nou, curat, modern și plin de lumină – exact așa cum vă doresc să fie și drumul vostru de acum înainte.

Casa de piatră, să fiți fericiți, să vă iubiți și să vă respectați în fiecare zi, iar această sală să rămână mereu martora primilor pași ai multor alte familii frumoase din orașul nostru!”, a fost mesajul primarului Rîmbu pentru noua familie.