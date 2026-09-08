Prima alertă legată de dronă a sunat marți după-amiază în telefoanele sucevenilor

Sucevenii au primit pe telefoanele lor, marţi după-amiază, puţin după ora 17.00, un mesaj RO-ALERT, aceasta fiind prima alertă de dronă care a vizat şi judeţul nostru.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți, la ora 16.47, o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-ALERT.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

Mesajul RO-ALERT care a alarmat sucevenii a fost:

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min..

There is the possibility of falling objects from the surrounding airspace. Keep calm! Take shelter in basements or in civil protection shelters. If there is no shelter around you, stay inside the house and keep away from windows and outside facing walls. Estimated duration: 90 min.

IGSU”

În jurul orei 18.00, drona a căzut în Republica Moldova

În jurul orei 18.00, drona a căzut în Republica Moldova. Autoritățile moldovene au transmis: ”Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi (marți, 8 septembrie – n.r.), la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.”

Puțin înainte de ora 18.30, autoritățile din Republica Moldova au transmis: ”Poliția a fost sesizată, cu puțin timp în urmă, despre căderea unei drone într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani.

În urma căderii dronei, modelul căreia urmează a fi stabilit, s-au produs patru focare de incendiu.

Persoane traumatizate nu sunt.

La fața locului se deplasează toate serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Rugăm cetățenii să nu se apropie de zona respectivă.”