Prima Academie Profesionistă de Rugby pentru juniori din România încheie primul an cu peste 440 de sportivi și aproximativ 100 de antrenori implicați

Peste 440 de tineri jucători și 97 de antrenori si personal auxiliar au fost implicați, în primul an, în Romanian Rugby Comeback – The Academy, prima academie profesionistă de rugby pentru juniori din România. Dezvoltat de Fundația Te Aud România, cu sprijinul principal al OMV Petrom și în parteneriat cu Federația Română de Rugby și Stade Toulousain Rugby, proiectul a ajuns, între august 2025 și septembrie 2026, la 45 de cluburi unice din țară și din străinătate și a construit un program comun de pregătire, formare și transfer de expertiză pentru rugbyul juvenil.

Primul an al The Academy a urmărit dezvoltarea rugbyului românesc pe trei direcții conectate: pregătirea tinerilor sportivi, formarea antrenorilor și apropierea cluburilor din România de metodologiile și standardele internaționale de performanță. Cinci experți francezi au fost implicați în proiect, iar colaborarea cu Stade Toulousain a adus în România experiența unuia dintre cele mai importante cluburi de rugby din Europa.

Pe parcursul primului an au fost organizate 68 de sesiuni specializate de antrenament pentru juniori și 30 de sesiuni de dezvoltare profesională și creștere a capacității antrenorilor. Zece antrenori au obținut certificarea World Rugby Level 3, iar două tabere regionale de pregătire și dezvoltare susținute de experți francezi au completat programul de pregătire.

„Primul an al The Academy ne-a arătat că există o nevoie reală de continuitate, de metodologie comună și de acces constant la expertiză pentru tinerii sportivi și pentru antrenorii care îi formează. Faptul că am ajuns la peste 400 de jucători, aproape 100 de antrenori și zeci de cluburi din țară ne confirmă că acest proiect poate produce efecte dincolo de o singură generație de sportivi. În anul al doilea vrem să consolidăm ceea ce am construit deja: mai mult mentorat, mai multă practică în teren și o legătură mai strânsă între cluburi, antrenori și nivelul de performanță”, a declarat Gabriela Andronache, președinta Te Aud România.

Peste 440 de tineri sportivi conectați la un model de pregătire orientat spre performanță

Pentru sportivii implicați, proiectul a însemnat acces la sesiuni de pregătire, cantonamente și activități de dezvoltare construite după principii utilizate în rugbyul internațional de performanță. Feedbackul colectat în primul an indică o participare ridicată și o receptivitate bună la metodele de antrenament introduse de experții proiectului. Antrenorii au semnalat progrese în pregătirea fizică, comunicare, coordonare și abilități tehnice, inclusiv în ceea ce privește pasele și jocul cu piciorul.

Totodată, formarea antrenorilor a devenit una dintre componentele cu cel mai mare potențial de multiplicare: cunoștințele și metodele transferate către cei 97 de antrenori pot ajunge, în anii următori, la noi generații de jucători și la mai multe cluburi din țară. Raportul primului an identifică educația continuă a antrenorilor drept una dintre principalele condiții pentru dezvoltarea pe termen lung a rugbyului juvenil.

Sprijin pentru traseul către rugbyul de înaltă performanță

The Academy a inclus și o componentă dedicată tranziției către performanța sportivă. Proiectul a susținut pregătirea Echipei Naționale U20 a României și participarea acesteia la Rugby Europe U20 Championship 2025, desfășurat la Praga, oferind sportivilor și antrenorilor acces la un mediu competitiv și la standarde internaționale de pregătire și dezvoltare.

O direcție importantă pentru etapa următoare este apropierea metodologiilor folosite la nivelul cluburilor de cele utilizate pentru echipele reprezentative ale României. Implicarea antrenorului echipei naționale, David Gérard, deschide posibilitatea dezvoltării unui sistem mai coerent de pregătire, în care formarea juniorilor, activitatea antrenorilor și cerințele rugbyului de performanță să urmeze principii tehnice comune.

„Viitorul rugbyului românesc se construiește astăzi, prin investiția în tinerii sportivi și, mai ales, în oamenii care îi pregătesc.

Academia de Rugby pentru Juniori reprezintă mai mult decât un program de pregătire. Este un proiect care aduce în rugbyul românesc experiență internațională, metodologii moderne și, poate cel mai important, o viziune comună asupra formării viitoarelor generații de jucători. Rezultatele primului an ne confirmă că suntem pe drumul cel bun, dar adevărata valoare a acestui demers se va măsura în timp, prin calitatea sportivilor formați și prin capacitatea antrenorilor români de a duce mai departe cunoștințele dobândite. Mulțumesc OMV Petrom, Fundației Te Aud România, Stade Toulousain și tuturor partenerilor care au înțeles că performanța nu apare întâmplător, ci se construiește prin educație, continuitate și încredere. Rugbyul românesc are nevoie de astfel de proiecte. Nu doar pentru a forma jucători mai buni, ci pentru a construi un viitor mai bun pentru întregul nostru sport ” a transmis Alin Petrache, Președintele Federației Române de Rugby.

The Academy continuă în anul al doilea

După primul an, proiectul intră într-o etapă în care accentul se mută de la intervenții punctuale la mentorat continuu, aplicarea metodologiilor în cluburi și evaluarea modului în care acestea sunt folosite în teren.

Printre prioritățile identificate se află dezvoltarea autonomiei antrenorilor români, crearea unor standarde tehnice comune, consolidarea colaborării dintre cluburi și echipele reprezentative și continuarea transferului de expertiză din partea specialiștilor francezi.

„Primul an al The Academy arată ce poate construi un parteneriat pe termen lung, atunci când investim în oameni și în dezvoltarea lor. Tinerii sportivi au nevoie de acces la pregătire de calitate, dar și de antrenori care să îi poată ghida și susține în drumul lor spre performanță. Ne bucurăm că, alături de partenerii noștri, putem contribui la construirea unui astfel de cadru pentru rugby-ul românesc.”, a declarat Franck Neel, membru al Consiliului Executiv OMV Petrom.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007-2024, compania a alocat circa 190 de milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Raportul de implementare recomandă, de asemenea, dezvoltarea unui sistem standardizat pentru identificarea talentelor, metodologii diferențiate pe grupe de vârstă și programe permanente de formare și mentorat pentru antrenori. O altă direcție este integrarea instrumentelor și metodelor dezvoltate prin proiect în programele Federației Române de Rugby, astfel încât ele să poată fi folosite și după încheierea perioadei de implementare.

The Academy a fost lansată în august 2025 cu obiectivul de a crea un model profesionist de dezvoltare pentru jucătorii de rugby cu vârste între 14 și 19 ani și pentru antrenorii care lucrează cu aceștia. Proiectul este coordonat de Fundația Te Aud România, în parteneriat cu Federația Română de Rugby și Stade Toulousain Rugby, având OMV Petrom drept finanțator principal. Proiectului i s-au alăturat ulterior Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare, Vinci Energies și Expert Petroleum Solutions.

Fundația Te Aud România