„Sunt actor, deci liber de a fi oricând adolescent.”

(Grigore Vasiliu Birlic, „Scrisoare”)

Amiciția reprezintă un sentiment de stimă, o legătură bazată pe aspirații, încredere și pasiuni comune. Ea presupune o descătușare de toate convențiile sociale. Experiențele împărtășite cu o ființă apropiată constituie o adevărată formă de cunoaștere a realității în care trăim. Schimbăm impresii, oferim sfaturi și încercăm să evoluăm alături de celălalt, răspândind bunătate.

Nu este prietenia un joc în care regulile rigide creează pentru jucător sentimentul unei libertăți complete? Cum se face că supunerea față de convențiile prieteniei naște o stare de eliberare? Legătura dintre doi prieteni suspendă activitatea reală. Ieși din viață și pătrunzi într-un univers în care apare o nouă șansă: aceea de a te îmbunătăți și de a te dezvolta pe mai multe planuri.

Dacă ar fi să fac un exercițiu de memorie și să ajung din nou în perioada în care am fost elevă, școala a fost pentru mine un spațiu în care am întâlnit o multitudine de persoane noi.

Substantivul „școală” este un cuvânt polisemantic, care oferă mai multe sensuri, atât în viața de zi cu zi, cât și în literatură. Instituția nu este doar un sistem de instruire pentru elevi, ci, pe plan personal, o modalitate de formare individuală a personalității. În literatură, un exemplu despre felul în care prietenia poate deveni o sursă de creație este relația dintre poeții englezi Samuel Taylor Coleridge și William Wordsworth, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Din această prietenie s-a născut și Lyrical Ballads, volumul care avea să devină important pentru romantismul englez: cei doi nu au încercat să scrie la fel, ci au pus alături două feluri diferite de a înțelege poezia.

Prietenia sub semnul libertății și al creativității umane?

Ideile de mai sus pot fi privite și dintr-o altă perspectivă, una care îmi este apropiată: cea a Ioanei Ghețău. În rândurile care urmează, ea își va exprima opinia despre ce înseamnă prietenia și despre felul în care anii de liceu ajung să creioneze această legătură. Totodată, este și povestea prieteniei noastre, spusă din perspectiva Ioanei:

„Prietenia, pentru mine, este o formă de exteriorizare a sufletului, modalitatea de a înțelege pe cineva dincolo de cuvintele spuse. Să ai cea mai bună prietenă aproape înseamnă să-ți găsești spațiul în care îți poți împărtăși trăirile și emoțiile, având siguranța că ești privită cu blândețe și bunătate, fără a fi judecată. Debutul liceului, care a presupus deschidere de orizonturi, experiențe neașteptate și prietenii noi, mi-a scos-o în cale pe Bianca, o fată cu părul de aur, ochii albaștri, chipul senin și zâmbetul larg. Ne-am cunoscut la orele de limba franceză, unde clasele noastre se uneau, astfel devenind colege și având ocazia să ne apropiem. Legătura dintre noi s-a creat încă din primele discuții, când ne-am descoperit pasiunea comună pentru limba și literatura română.

Prin intermediul liceului nostru, am avut parte de activități care ne-au pus în valoare calitățile: voluntariatul la teatru, invitațiile la evenimente precum lansările de carte sau festivalurile culturale. Pasiunea pentru literatură s-a împletit armonios cu pictura și dansul sportiv. Bianca creează atât prin arta limbajului, cât și prin arta culorilor. Mi-a povestit cât de bine își poate expune ea viziunea despre viață și sentimentele prin pictură, fapt ce a fost evidențiat în parcursul său de până acum prin intermediul vernisajelor pe care le-a avut.

Mie întotdeauna mi-a plăcut să mă exteriorizez prin cuvinte și prin dans. Încă din clasele primare adoram să scriu compunerile pe care le primeam ca temă pentru acasă, ajungând până în liceu să fiu captivată întru totul de universul literaturii și al creației. O ascultam pe doamna profesoară la orele de limba română cu mare plăcere și învățam cu drag pentru examenul de bacalaureat. Cât despre dans, care constituie pasiunea mea încă din copilărie, l-am reluat alături de Bianca, care a avut deschidere și pentru această latură a artei. În timpul liceului, am dansat ori de câte ori am avut ocazia: la Balul Bobocilor, la Balurile de caritate, la evenimentele care aveau loc în aulă, la vernisajele Biancăi și la concursuri precum

<Soyons Francophones>, unde am pregătit un moment artistic amândouă și am obținut locul întâi.

Mă bucur că am cunoscut-o pe Bianca la momentul potrivit și că am legat o prietenie strânsă, care mi-a prins foarte bine în perioada liceului, o perioadă de adaptare continuă. Ea a contribuit mult la starea mea de bine în anii de liceu, făcându-mă mereu să zâmbesc și să râd printr-un simplu mesaj trimis, printr-un apel de câteva minute sau printr-o întâlnire scurtă în pauze, Bianca fiind o fire pozitivă, energică și foarte sufletistă. Observam ce viziune simplă și optimistă avea în fața oricărei provocări și o apreciam, mă determina și pe mine să trec mai ușor peste momentele dificile. Mă simt norocoasă să am o prietenă ca Bianca, care mă binedispune și de la care am de învățat ceva mereu.”

În concluzie, prietenia este una dintre acele legături care ne ajută să devenim ceea ce suntem. Poate că aceasta este, de fapt, frumusețea unei prietenii: să crești alături de un om, păstrându-ți libertatea de a fi tu însăți.

Bianca NATI