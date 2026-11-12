Prezența unei comisii de control la UPU Suceava a redus timpul de așteptare la două ore

Prezența comisiei de control constituite prin dispoziția secretarului de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a produs efecte imediate, reducând timpul de așteptare în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) la aproximativ două ore.

Demersul pentru trimiterea acestei echipe de evaluare a aparținut managerului unității medicale, Larisa Blanari, care a solicitat sprijinul șefului DSU pentru identificarea și remedierea blocajelor din sistemul de urgență.

„La UPU existau probleme reale care trebuiau rezolvate urgent, iar pentru deblocarea situației era nevoie de intervenția și sprijinul domnului dr. Raed Arafat”, a declarat managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari.

Simpla prezență a comisiei de evaluare a schimbat situația din unitate, comparativ cu situația înregistrată în perioadele anterioare. Dacă până acum pacienții ajungeau să aștepte și câte patru sau chiar șase ore pentru investigații și preluare, în funcție de codul de urgență și de gradul de aglomerație, în aceste zile fluxul a fost fluidizat, iar timpul mediu s-a stabilizat în jurul a două ore, potrivit managerului Larisa Blanari.

Pe lângă eficientizarea circuitelor medicale, discuțiile dintre conducerea spitalului sucevean și dr. Raed Arafat au vizat rezolvarea unei vechi probleme din UPU: deficitul de personal. În acest sens, s-a analizat trimiterea de medici rezidenți și specialiști către UPU Suceava, măsură necesară atât pentru completarea liniilor de gardă din spital, cât și pentru asigurarea continuității în gărzile SMURD.

Referitor la activitatea echipei de evaluare, Comitetul Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a transmis miercuri seara un comunicat pe pagina de Facebook a instituției. Potrivit informării, comisia constituită prin dispoziția lui Raed Arafat efectuează activități de inspecție în perioada 10-13 noiembrie a.c. la structurile care asigură asistența medicală de urgență prespitalicească și spitalicească. Reprezentanții unității medicale au mai precizat că, deși membrii comisiei sunt prezenți inclusiv în zona Unității de Primiri Urgențe, activitatea curentă nu este afectată în niciun fel, iar asistența medicală de urgență se desfășoară fără întreruperi.