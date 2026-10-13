Prezență bună la prima probă a concursului pentru conducerea școlilor din județ

Candidații pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile sucevene au susținut marți, 13 octombrie, proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava.

A fost o prezență bună, din cei 283 de candidați înscrişi lipsind doar 7, ceea ce înseamnă o rată de participare de 97,53%.

Proba s-a desfășurat fără incidente, informează IȘJ Suceava.

Testarea de marți este eliminatorie, iar pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte din 20, echivalentul notei 6.

Proba a testat competențele și aptitudinile personale, printr-un test standardizat de 20 de întrebări de raționament verbal, numeric și logic, pentru care este necesară minimum nota 6. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Un răspuns corect valorează 0,5 puncte.

Structura testului:

7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective);

7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și

6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Subiectul integral poate fi accesat aici

Concursurile pentru directorii de școli sunt organizate de inspectoratele școlare, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Proba scrisă, peste o săptămână

Concursul continuă marți, 20 octombrie 2026, cu proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară.

Nota minimă de promovare a probei este 7 și va intra în media finală.

Structura probei:

25% dintre itemi din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023;

25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024;

20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale;

10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă;

10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026 și

10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026.

Candidații ajunși la interviu (12-27 noiembrie) trebuie să prezinte și un proiect de plan managerial, care este evaluat separat și trebuie, de asemenea, promovat cu minimum 7.

Interviul poate dura cel mult 45 de minute.

Rezultatele finale ale concursului pentru directori și directori adjuncți vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.