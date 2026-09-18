Președintele României, Nicușor Dan, vine astă seară la Suceava, în contextul vizitei pe care o va efectua mâine în Ucraina. Președintele României va ajunge în județ cu o aeronavă militară Spartan. Vineri, președintele va participa la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, eveniment ce are loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. La precedentele vizite, delegația României s-a deplasat în Ucraina pe cale terestră, cu un tren ucrainean special pus la dispoziție pentru delegațiile de stat. Din considerente de securitate, traseul și punctele de frontieră tranzitate rămân confidențiale.