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Președintele României, Nicușor Dan, vine astă seară la Suceava

Președintele României, Nicușor Dan, vine astă seară la Suceava. Foto Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, vine astă seară la Suceava. Foto Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, vine astă seară la Suceava, în contextul vizitei pe care o va efectua mâine în Ucraina. Președintele României va ajunge în județ cu o aeronavă militară Spartan. Vineri, președintele va participa la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, eveniment ce are loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. La precedentele vizite, delegația României s-a deplasat în Ucraina pe cale terestră, cu un tren ucrainean special pus la dispoziție pentru delegațiile de stat. Din considerente de securitate, traseul și punctele de frontieră tranzitate rămân confidențiale.

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