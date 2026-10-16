Președintele PNL Suceava, Ioan Balan: consilierii care nu-l susțin pe primarul Vasile Rîmbu se situează în afara partidului

Organizația Municipală Suceava a Partidului Național Liberal Suceava a adoptat o poziție fermă în privința disciplinei interne și a strategiei administrative locale. În cadrul unei ședințe tensionate, care a avut loc joi seara, conducerea municipală a partidului a stabilit că orice membru al grupului de consilieri locali care va refuza să sprijine proiectele administrative ale primarului Vasile Rîmbu sau care va colabora pe cont propriu cu Partidul Social Democrat se plasează automat în afara deciziilor politice ale formațiunii.

Anunțul a fost făcut de către președintele Organizației Municipale a PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, care a detaliat noile linii roșii ale partidului și parteneriatul construit în jurul primarului Rîmbu.

Conform declarațiilor liderului PNL Suceava, această decizie nu este una izolată, ci reflectă hotărârile adoptate la nivel național de către conducerea centrală a partidului. Ioan Balan a explicat că, la nivel național, s-a stabilit ca PNL să treacă în opoziție față de PSD, urmând să acorde doar un vot de învestire a noului guvern în parlament, programat pentru săptămâna viitoare.

Această decizie va fi definitivată la sfârșitul acestei săptămâni, după analizarea listei de miniștri și a programului de guvernare al premierului desemnat. Dacă vor fi respectate „condiționările”, PNL va vota învestitura, însă din acel moment se va plasa în opoziție. Aceeași logică a opoziției față de social-democrați este transpusă, în oglindă, și la nivelul municipiului Suceava.

Parteneriat cu Vasile Rîmbu și susținere timpurie pentru alegerile din 2028

Elementul central al noii strategii liberale la Suceava îl reprezintă asumarea unui parteneriat politic fără echivoc cu primarul în funcție, Vasile Rîmbu. Ioan Balan a precizat că primarul, deși este suspendat din PSD, a manifestat o apropiere evidentă față de PNL, fără a deveni însă membru cu acte în regulă al formațiunii politice.

În urma unor consultări cu liderii de la nivel național ai PNL, organizația municipală a luat decizia de a-i garanta, încă de pe acum, lui Vasile Rîmbu susținerea oficială pentru o nouă candidatură la primărie în anul 2028. Acest sprijin pe termen lung implică, în mod obligatoriu, susținerea proiectelor administrative pe care primarul Vasile Rîmbu le va propune în Consiliul Local Suceava. Decizia a fost validată prin vot în cadrul organizației și a fost stabilită în urma unor discuții purtate cu Vasile Rîmbu.

Stop disidenței din interiorul PNL și „canibalizării” politice

Liderul PNL Suceava a recunoscut existența unor fricțiuni în interiorul propriei echipe, nominalizându-i pe viceprimarul Daniel Ungurian și pe consilierul local Lucian Harșovschi. Președintele a explicat că cei doi colegi au înțeles că șansele lor de a obține sprijinul partidului pentru o viitoare candidatură la primărie din partea PNL s-au redus în momentul în care s-a oficializat apropierea politică dintre Vasile Rîmbu și PNL.

Președintele organizației a arătat că a existat o înțelegere prealabilă cu Lucian Harșovschi, căruia i se permisese să își facă o campanie de imagine ca potențial candidat, în perspectiva unui eventual sondaj intern comandat de PNL. Totuși, Ioan Balan consideră acum că acceptarea acestei competiții interne a fost o eroare tactică, o formă de „canibalizare” între două candidaturi liberale, deși intenția inițială a fost de a fi „mai democrat decât presupune democrația”. În contextul noilor directive, președintele a anunțat stoparea acestei toleranțe.

Referindu-se la contestatarii interni din partid care reclamă lipsa de democrație, liderul a folosit o metaforă religioasă – „știți că și preotul când mai dă câteodată cu agheasmă prin biserică mai este câte unul care țipă, și la noi s-au mai găsit vreo doi ca să țipe, că vezi, dragă Doamne, nu-i democrație. Păi ce democrație să fie când noi suntem PNL-iști și ne-am propus să susținem proiectele PNL?”

Statut de „PNL-iști nerecunoscuți” pentru consilierii locali rebeli

Cea mai dură măsură anunțată vizează regimul sancțiunilor interne. Conducerea PNL Suceava a hotărât prin vot să nu apeleze la excluderi din partid sau la suspendări statutare, ci la o izolare politică a celor care deviază de la linia oficială. Cei care vor vota împotriva directivelor sau vor colabora cu PSD pe proiecte neagreate vor deveni „PNL-iști nerecunoscuți”, nu vor mai reprezenta PNL în nicio instanță și nu vor mai fi incluși în nicio decizie a organizației.

Avertismentul îi vizează în mod direct pe viceprimarul Daniel Ungurian și pe consilierul Harșovschi. Președintele organizației municipale a subliniat că funcția administrativă de viceprimar a fost obținută exclusiv prin voturile și sprijinul politic acordat de PNL, „nu și le-a adus de acasă”. Prin urmare, dacă viceprimarul sau oricare alt consilier va alege să acționeze contrar deciziei politice asumate, se plasează în afara partidului. „Îmi asum ca președinte al organizației municipale să duc la îndeplinire această acțiune. Cu alte cuvinte, nu vor mai avea treabă cu PNL. Vor fi acolo unde aleg ei să fie”, a declarat liderul liberal.

Acesta a mai precizat că, în calitate de lider deplin asumat al organizației – spre deosebire de perioada dinaintea alegerilor din 2024, când nu deținea această funcție și când parcursul politic intern a dus la retragerea fostului primar Ion Lungu –, își asumă întreaga responsabilitate pentru noul parcurs. PNL Suceava se declară în opoziție cu PSD în Consiliul Local și va căuta alianțe și majorități punctuale cu alte formațiuni politice pentru a trece „proiectele destinate cetățenilor Sucevei”, menținând un singur parteneriat administrativ: cel cu primarul Vasile Rîmbu.