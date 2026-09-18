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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Dragomirna cu Bogdan Loghin și Cătălin Urdoi

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Dragomirna cu Bogdan Loghin și Cătălin Urdoi
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Dragomirna cu Bogdan Loghin și Cătălin Urdoi

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat joi seara Mănăstirea Dragomirna, unde, la invitația sa, au fost prezenți și primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, și fotograful Cătălin Urdoi. Ambii au fost susținători activi ai lui Nicușor Dan în campania pentru președinție și au păstrat legătura cu administrația prezidențială și după alegeri.

Președintele Nicușor Dan a ajuns aseară la Suceava, în contextul vizitei pe care o efectuează astăzi în Ucraina. Astăzi, va participa la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, eveniment ce are loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. La precedentele vizite, delegația României s-a deplasat în Ucraina pe cale terestră, cu un tren ucrainean special pus la dispoziție pentru delegațiile de stat. Din considerente de securitate, traseul și punctele de frontieră tranzitate rămân confidențiale.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Dragomirna cu Bogdan Loghin și Cătălin Urdoi
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Dragomirna cu Bogdan Loghin și Cătălin Urdoi

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