Președintele IMM România, la Suceava: „Antreprenorii solicită viitorului Guvern reducerea impozitării pe forța de muncă”

9 din 10 antreprenori din România spun că sprijinul mediului politic a fost nefavorabil sau inexistent în 2026 și vor măsuri concrete din partea viitorului Guvern, pentru ieșirea din criză.

„Principala problemă a antreprenorilor este dată de scăderea cererii, atât din partea populației, cât și a companiilor. Consumul a scăzut foarte puternic. Evoluția activităților economice în următoarele șase luni este văzută ca scădere ori stagnare de către jumătate din companii, doar 10% dintre acestea văd o creștere moderată. 44,8% dintre antreprenori evaluează disponibilizări în perioada următoare”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, prezent la Suceava la Gala Oamenilor de Afaceri – Ediția 2026. El a prezentat rezultatele unui amplu sondaj, cu rezultate studiate cu atenție, pentru identificarea unor soluții necesare pentru perioada următoare, pentru ieșirea din criza economică accentuată la noi de cea politică.

„Ca principale măsuri pentru Guvernul următor, antreprenorii solicită reducerea impozitării pe forța de muncă, cât și a impozitului pe dividente. Se solicită și o compensare a prețului la combustibil…

Antreprenorii au nevoie în aceste momente de intervenții directe și imediate, care să se vadă în activitatea pe care o desfășoară”, a subliniat Florin Jianu, președintele IMM România.

Gala Oamenilor de Afaceri – Ediția 2026 este un eveniment de referință dedicat antreprenorilor și mediului de afaceri sucevean. În cadrul Galei a fost cuprinsă și „Intelligent Money Academy”, cu teme dedicate finanțării, brandingului, digitalizării și dezvoltării afacerilor.

Gala organizată de IMM Suceava își propune să creeze un cadru de discuții și conectare între antreprenori, să aducă în prim-plan povești de succes și să ofere recunoaștere companiilor care contribuie la dezvoltarea economică a județului Suceava.

Un moment important al evenimentului îl reprezintă, an de an, premierea și recunoașterea celor mai performante companii și oameni de afaceri, într-un cadru elegant, dedicat comunității antreprenoriale.