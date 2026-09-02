Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava semnalează că ONG-uri care sterilizează ”gratuit” câini au mari interese financiare

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari (CMV) Suceava, doctorul Petrea Dulgheru, a organizat, miercuri, o conferință de presă în care a ținut să răspundă acuzelor unui ONG din Capitală, legat de cum a gestionat el problema câinilor fără stăpân din Vatra Dornei (subiect tratat pe larg în alt articol din Monitorul de Suceava), dar și să atragă atenția că printre iubitorii de animale, de câini în special, sunt și foarte multe interese financiare.

”Astăzi, medicul veterinar liber profesionist, dar și cel de la stat, trebuie să tremure în fața unor ONG-iști, care nu iubesc animalele, iubesc banii și-i păcălesc pe iubitorii adevărați de animale pentru a face bani”, a declarat Dulgheru.

Acesta a făcut referire la contractele la care se înghesuie tot mai multe asociații de protecție a animalelor, privind sterilizarea ”gratuită” a câinilor cu stăpân, indicată de mulți drept principala metodă de a reduce numărul de câini de pe străzi.

„Această sterilizare nu este gratuită, este cu bani de la bugetele locale și județene. Se învârt mulți bani pentru asociațiile care sunt foarte încântate de această metodă de gestionare a problemei câinilor fără stăpân”, a punctat președintele CMV Suceava.

De subliniat aici că sunt și asociații care au făcut sterilizări din fonduri private, proprii, și sunt exemple în acest sens și în Suceava.

El a subliniat că proprietarii câinilor cu stăpân sunt obligați conform legii de mulți ani să-și microcipeze câinii, să-i vaccineze și să-i sterilizeze. Că asta nu prea se întâmplă, că legea nu este respectată, asta este problema autorităților statului.

”Sunt sigur că după această conferință voi fi supus unui linșaj mediatic”

”Care sunt criteriile de selectare a proprietarilor de câini care beneficiază de sterilizări așa-zis gratuite? Dacă un proprietar deține patru câini, are o vilă și două mașini în curte, este oare așa de necăjit? Te duci tu, primărie sau consiliu județean, să-i sterilizezi, din bani publici, prin asociație, câinii. Ca președinte de colegiu nu pot accepta ca această acțiune, care este exclusivitatea medicului veterinar de liberă practică, să fie făcută de asociații care angajează medici veterinari și intră pe teritoriul celor care au activitate concesionată. De ce consiliile județene nu o fac prin medicii de liberă practică? După cum evoluează lucrurile, profesia noastră urmează să fie subordonată ONG-urilor. Sunt sigur că după această conferință voi fi supus unui linșaj mediatic, dar le transmit acestor ONG- uri că medicul veterinar nu a apărut odată cu ele și nu va dispărea odată cu ele”, sunt o parte din declarațiile lui Petrea Dulgheru.

Cere ordine și lege respectată și de către iubitorii adevărați de câini

Conform legilor în vigoare, de câinii cu stăpân răspund direct proprietarii, în timp ce de câinii fără stăpân răspund consiliile locale.

De adăposturile private, aparținând asociațiilor și fundațiilor, răspund administratorii.

”Din punct de vedere legislativ consider că un cetățean poate deține legal un câine, nu sute, cum pot acum unii. Îmi aduc aminte, când eram mic, prin 1960, că veneau de la primărie cu impozitul pe animale, iar la câini pentru unul nu plăteai impozit. De la al doilea în sus plăteai impozit. Ca medic veterinar, care am gestionat câinii fără stăpân din Vatra Dornei, am constatat că peste 70% dintre aceștia proveneau din câinii cu stăpân. Trebuie făcută ordine, măcar acum, în ceasul al 12-lea, privind deținătorii de câini și obligațiile lor”, a mai declarat președintele CMV Suceava.