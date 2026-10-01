Președintele CJ anunță un proiect de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea unor drumuri județene afectate de calamitățile din zona Broșteni

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe unui proiect în valoare totală de 124,97 milioane de lei, cu TVA, pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în luna iulie 2025. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul „Drumuri sigure, comunități conectate – investiții integrate pentru mobilitate durabilă în județul Suceava”, care va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente.

Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este DJ 174, pe o lungime de 7 kilometri, de la intersecția cu DJ 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe DJ 174E, pe aproximativ 8,763 kilometri, între zona Păltiniș – Catrinari – Dârmoxa și intersecția cu DJ 174.

Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie 2025 și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere.

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea carosabilului, amenajarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale prin șanțuri și rigole, precum și intervenții la poduri și podețe. Sunt prevăzute, de asemenea, lucrări de sprijinire și consolidare a terasamentelor și taluzurilor, lucrări de apărare și protecție a malurilor împotriva eroziunii și degradării.

O parte importantă a investiției o reprezintă și măsurile pentru creșterea siguranței circulației, prin montarea de parapete de protecție, indicatoare și alte elemente de semnalizare rutieră, precum și realizarea marcajelor.

Șoldan a mai adăugat că valoarea totală a proiectului este de 124.969.717,61 lei cu TVA, din care aproximativ 90,09 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții-montaj.

Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni, dintre care 24 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor.