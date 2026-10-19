Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, a demisionat din funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne

Președinta interimară a Organizației Județene Suceava a PNL, Angelica Fădor, și-a depus luni demisia din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Decizia vine în contextul anunțului liberalilor privind retragerea de la guvernare și susținerea trecerii partidului în opoziție. „Am spus că ne retragem de la guvernare. Așa facem. Astăzi mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în MAI. Susțin decizia PNL de a merge în opoziție”, a transmis Angelica Fădor. Ea a precizat că liberalii au făcut prea multe compromisuri cu PSD și că alegătorii așteaptă ca PNL să își respecte angajamentele.

„Am făcut prea multe compromisuri cu PSD, iar oamenii care ne-au votat așteaptă să ne respectăm cuvântul și să arătăm ce ne deosebește”, a precizat lidera interimară a PNL Suceava. În final, Angelica Fădor le-a mulțumit colegilor din Ministerul Afacerilor Interne pentru colaborare și a anunțat că își continuă activitatea politică alături de liderul PNL, Ilie Bolojan și de echipa liberală.