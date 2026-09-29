Preșcolarii și elevii din județ vor avea liber luni, 5 octombrie, de Ziua Educației

Elevii și preșcolarii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, zi în care este sărbătorită Ziua Mondială a Educației, zi nelucrătoare pentru angajații din învățământul preuniversitar.

Astfel, aceștia vor avea parte de un weekend prelungit, care va începe sâmbătă și se va încheia marți, 2 octombrie.

Suspendarea cursurilor pe 5 octombrie este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector din educație.

Ziua de luni va fi recuperată pe parcursul modulului, și nu într-o zi de weekend sau prin prelungirea programului zilnic.

Ziua de 5 octombrie este desemnată, pe plan mondial, sărbătoare a educației, această zi fiind marcată în peste 200 de țări.

Între anii 1965 și 1994, această sărbătoare era marcată în prima duminică din octombrie. Din 1994, aceasta se celebrează pe 5 octombrie pentru a coincide cu sărbătoarea mondială a profesorului (stabilită în1994 de UNESCO). În mai multe țări, Ziua profesorului este o zi specială, de apreciere a cadrelor didactice.

Prima vacanță, în mai puțin de o lună

Elevii și preșcolarii au mai puțin de o lună până la prima vacanță din anul școlar 2026 – 2027.

Primul modul de cursuri se încheie pe 23 octombrie. Vacanța de toamnă este programată în intervalul 24 octombrie – 1 noiembrie.

Cursurile celui de-al doilea modul vor debuta luni, 2 noiembrie și se vor încheia marți, 22 decembrie 2026.

În acest interval, vor mai fi și alte zile libere: 30 noiembrie – Sfântul Andrei, într-o zi de luni, și 1 Decembrie, Ziua Națională, într-o zi de marți.