Preșcolarii de la „Așchiuță” au sărbătorit Ziua Europeană a Sportului Școlar prin joc, mișcare și voie bună

Stadionul Areni a fost locul în care energia, zâmbetele și dorința de mișcare ale copiilor de la Grădinița „Așchiuță” s-au întâlnit vineri, 25 septembrie, într-o activitate sportivă dedicată Zilei Europene a Sportului Școlar 2026, ediția a XII-a.

Sub genericul „Campioni în devenire”, preșcolarii au participat la o serie de jocuri de mișcare și trasee aplicative, pregătite special pentru vârsta lor. Copiii au avut ocazia să alerge, să sară, să parcurgă trasee și să își exerseze coordonarea.

Activitățile au urmărit nu doar dezvoltarea motrică, ci și formarea unor comportamente importante pentru viața de zi cu zi: respectarea regulilor, cooperarea, atenția față de cei din jur, spiritul de echipă și bucuria de a participa.

„<Campioni în devenire> nu a însemnat doar competiție, ci mai ales curajul de a încerca, bucuria de a reuși și plăcerea de a face mișcare împreună. Fiecare copil a avut șansa de a se simți important, valoros și încurajat”, spun organizatorii.

Evenimentul ESSD (European School Sport Day) este organizat la nivel național de prof. Mihai Androhovici, iar la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit „Așchiuță”, de prof. Juravle Miruna Sonia și prof. Bejenariu Lenuța, cu implicarea cadrelor didactice participante prof. Apetrei Tatiana, prof. Florea Anișoara, prof. Acsinte Iulia, prof. Straton Luiziana, prof. Tcaciuc Alina și prof. Ciubotaru Lavinia și în colaborare cu prof. Iloc Cristina.

Iar copiii de la grupele mici au participat cu activități sportive în grădiniță coordonate de prof. Filipciuc Mădălina cu prof. Gherasim Andreea și prof. Stamate Monica cu prof. Croitor Iustina.

La activități le-au fost alături și cei de la CSM Cetatea 1932 Suceava.

„Prin astfel de activități, Grădinița <Așchiuță> încurajează încă de la vârsta preșcolară un stil de viață activ și sănătos, demonstrând că sportul poate fi învățare, prietenie, disciplină și, mai ales, bucurie.

Pentru micii „campioni”, cea mai importantă victorie a zilei a fost zâmbetul de la final!”, au transmis reprezentanții instituției.