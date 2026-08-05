Preotul Mihai Fediuc, cercetat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru asocierea cu o structură religioasă din afara BOR

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat în urma informațiilor apărute recent în spațiul public și în mediul online, care îl vizează pe preotul pensionar Mihai Fediuc, din cadrul Protopopiatului Rădăuți. Reprezentanții eparhiei au anunțat deschiderea unei anchete administrative și canonice, după ce au apărut indicii că acesta s-ar fi asociat cu o structură religioasă care nu se află în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română (BOR).

Oficialii Arhiepiscopiei au precizat că, potrivit reglementărilor BOR, ieșirea la pensie a unui cleric reprezintă doar încetarea activității administrative curente, nu și o rupere de instituție. Conducerea eparhiei a subliniat că actul pensionării nu îl scoate pe un cleric de sub ascultarea și jurisdicția canonică a chiriarhului locului și nu îi modifică sub nicio formă obligațiile care decurg din statutul său de preot al Bisericii Ortodoxe Române. Prin urmare, regulile disciplinare se aplică în mod egal tuturor slujitorilor altarului, indiferent dacă aceștia sunt activi sau pensionari.

Pentru a lămuri toate aspectele acestui caz, Arhiepiscopia a demarat procedurile prevăzute de statutul BOR și de regulamentul autorităților canonice disciplinare. În primă instanță, dosarul a fost înaintat inspectorului bisericesc eparhial, care are misiunea de a efectua o cercetare amănunțită pe teren și de a aduna probele necesare. În funcție de concluziile anchetei preliminare, dosarul va fi trimis Consistoriului Eparhial. Aceasta este instanța de judecată bisericească competentă, singura în măsură să analizeze faptele și să pronunțe o decizie definitivă sau sancțiuni, în conformitate cu normele canonice în vigoare.

În finalul comunicatului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a lansat un apel către clerul local și către comunitatea de credincioși din județ. Oamenii sunt îndemnați să dea dovadă de maturitate spirituală, responsabilitate și maxim discernământ. Reprezentanții bisericii cer publicului să evite speculațiile nefondate și judecățile pripite în spațiul public, manifestând încredere deplină în rânduiala canonică și în capacitatea instituțiilor judecătorești ale BOR de a soluționa acest caz în mod corect și transparent.