Un desert inovator, care a adus împreună ingrediente tradiționale (urdă, zer sau hrișcă) și tehnici ale gastronomiei moderne, realizat de două eleve ale Liceului Tehnologic „Vasile Deac” din Vatra Dornei, a fost laureat cu Premiul I la Concursul Național „Tradiție și inovație în arta gastronomică”, de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Distincția a fost acordată desertului „Perla Obcinelor – Picături de esență”, realizat de elevele Delia Andreea Nemeș și Sandra Dănilă.

Preparatul conține mousse de urdă, pudră de zer, confit de afine, biscuit din migdale și hrișcă și perle fructate realizate prin sferificare, prin valorificarea cojilor de mere și gutui.

Prin această combinație, elevele au propus o reinterpretare modernă a ingredientelor specifice zonei, punând accent pe creativitate, dar și pe păstrarea patrimoniului gastronomic. Elevele au fost îndrumate de profesoarele Petronela Ciubotaru și Cristina Obadă.

Premiul I pentru un desert cu mousse de urdă și pudră de zer, creat de elevi din Vatra Dornei

Produs de panificație artizanal, cu hrișcă

Tot în cadrul competiției, o a doua echipă a liceului dornean, formată din Petronela Emanuela Niculiță și Gabriel Marcoci, a prezentat produsul de panificație „Grâne și rădăcini – Alchimia Bucovinei”.

Preparatul artizanal, bazat pe fermentație naturală și hrișcă, utilizează pigmenți vegetali recuperați din morcov negru și topinambur.

„Preparatul a evidențiat posibilitățile de valorificare creativă a resurselor vegetale, îmbinând autenticitatea cu inovația și grija față de mediu”, au menționat autorii.

Cei doi elevi au fost pregătiți tot de profesoarele Petronela Ciubotaru și Cristina Obadă.

Premiul I pentru un desert cu mousse de urdă și pudră de zer, creat de elevi din Vatra Dornei

Concursul național, organizat de Facultatea de Agricultură din cadrul USV Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Liga Studenților Agronomi și Veterinari, a reunit elevi din mai multe instituții de învățământ preuniversitar, la secțiunile Panificație și Patiserie și cofetărie. Competiția urmărește valorificarea materiilor prime, păstrarea patrimoniului gastronomic și dezvoltarea unor produse inovatoare, adaptate cerințelor unei alimentații sănătoase și sustenabile.

Concursul a avut loc marți, 20 octombrie.

„Mulțumim organizatorilor pentru oportunitatea oferită tinerilor pasionați de gastronomie de a-și valorifica talentul și competențele. Tradiția ne definește. Inovația ne inspiră. Performanța ne unește!”, au transmis reprezentanții liceului dornean.

Premiul I pentru un desert cu mousse de urdă și pudră de zer, creat de elevi din Vatra Dornei