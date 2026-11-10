Premiul I pentru Colegiul „Petru Mușat”, la Gala Învățământului Dual, pentru parteneriatul dintre școală și industrie

Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava a fost oferit ca exemplu la nivel național în ceea ce privește organizarea învățământului profesional dual și parteneriatul dintre liceu – industrie/ mediul de afaceri – familie – autorități.

Instituția a fost laureată în cadrul Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual, desfășurată la Palatul Cotroceni din București, eveniment care „recunoaște rezultatele și poveștile remarcabile din învățământul dual”.

Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, reprezentat de directoarea Maria Teodereanu, a câștigat Premiul I la categoria Parteneriat Educație – Industrie de Excelență, distincție care evidențiază „un parteneriat care a generat rezultate concrete și un model de bună practică replicabil”.

La primirea distincției, directoarea Teodereanu a transmis: „Împărtășesc bucuria acestui premiu cu familia mușatinilor, de la colegiul pe care îl conduc din 2003. În 2017, am început acest demers, organizarea învățământului dual. Atunci aveam 660 de copii în școală, acum avem 945.

Mulțumesc companiilor care ne sunt alături permanent pentru a dezvolta această formă a educației, care adaugă valoare tinerilor, le dă o șansă. Meseria e brățară de aur, doresc ca toți să se implice în această direcție pentru că eu cred în această formă de educație. Sperăm să nu rămână la nivel de reformă”.

Maria Teodereanu a povestit că a demarat prima clasă de învățământ dual în 2017 în parteneriat cu Ambro, în colaborare cu Laurențiu Lupu, HR al companiei.

„Ulterior, au susținut și au sprijinit învățământul dual Railex, Conbucovina și Sumec, reprezentate de domnul Ilie Lahman, Trutzi, Sidem, Ambro SA, Global Design Srl, Linda Srl, Delgaz Grid, USV, Primăria municipiului Suceava.

Ne dorim să oferim elevilor nu doar competențe teoretice, ci și competențe practice, adaptate pieței muncii. O școală performantă e o școală conectată la realitățile de pe piața muncii”, a mai spus Teodoreanu.

Loredana Lăcătuș, de la Dumbrăveni, printre laureați

Printre laureații serii de luni s-a numărat și prof. Loredana Lăcătuș, de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni. Aceasta a câștigat Premiul III la categoria Profesorul mentor al anului. Au fost evidențiați profesorii care „au demonstrat o implicare excepțională în formarea elevilor, prin inovație pedagogică, mentorat și colaborare cu mediul economic”.

„Gala a pus în prim-plan oamenii, proiectele și parteneriatele din învățământul tehnologic dual din România. Este organizată de Asociația Hands Across România.

Munca, perseverența și pasiunea tinerilor merită încurajate și apreciate!

Dualul contează. Meseria construiește România viitorului”, au mai transmis organizatorii.