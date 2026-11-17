Performanță remarcabilă pentru studenții Facultății de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care au obținut premiul I la International Business Simulation Challenge, o competiție internațională găzduită de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 10–11 noiembrie 2026.

Evenimentul a reunit 20 de echipe, reprezentând 10 universități din România și 5 universități din străinătate și a oferit participanților oportunitatea de a-și testa cunoștințele economice și abilitățile manageriale într-un mediu competitiv, bazat pe simularea unor situații reale din lumea afacerilor. Din cele cinci distincții acordate în cadrul competiției, două au fost câștigate de echipele FEAA Suceava, confirmând nivelul ridicat de pregătire al studenților și calitatea procesului educațional din cadrul facultății.

Premiul I a fost obținut de echipa formată din studenții Antonie Feștilă, Diana Moraru, Maxim Curasevici, Alexandra Gabriela Lingurariu și Iuliana Ghiderașco, care s-au remarcat prin capacitatea de analiză, gândirea strategică și eficiența deciziilor adoptate. Mențiunea a II-a a revenit celei de-a doua echipe FEAA, alcătuită din Eusebiu Făgăteanu, Anamaria Andoni, Bianca Hînțariu și Alexandru Pintilie, care a demonstrat, la rândul său, competențe solide de management, colaborare și adaptare la provocările mediului de afaceri.

Participarea la această competiție a reprezentat o oportunitate valoroasă de învățare aplicată, studenții având posibilitatea să îmbine cunoștințele teoretice dobândite în cadrul programelor de studii cu exercițiul practic al luării deciziilor economice și manageriale.

Un rol important în obținerea acestor rezultate l-a avut lect. univ. dr. Ana Maria Bores, care a însoțit și susținut echipele pe parcursul competiției desfășurate la Alba Iulia, precum și conf. univ. dr. Florin Boghean, care s-a implicat în pregătirea și coordonarea studenților. Performanțele obținute consolidează prestigiul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri și al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, evidențiind importanța unei educații economice orientate spre dezvoltarea competențelor practice, a spiritului antreprenorial și a capacității de a răspunde provocărilor unui mediu economic dinamic.