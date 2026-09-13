Premiu pentru o elevă din județ, la Olimpiada Internațională de Limba Engleză

Eleva Ecaterina Costîn, din clasa a IX-a A, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a obținut Premiul al II-lea la Olimpiada Internațională de Limba Engleză (IELO), competiție găzduită în premieră de municipiul Suceava, în perioada 6-12 septembrie.

Adolescenta este coordonată de profesoarele Ana Maria Fomin și Camelia Butnaru.

Acestea spun despre elevă că, ”având o curiozitate vie și o dorință permanentă de a ști și de a se dezvolta, Ecaterina își împarte timpul liber între studiu și activități extrașcolare”.

Printre pasiunile ei se numără teatrul, lectura și limba engleză, pe care le îmbină armonios. Este membră a trupei de teatru <The Pixies>, participantă entuziastă la Festivalul Național de Teatru <MagicFest> și, anul trecut, a obținut certificatul Cambridge pentru nivelul C1, cu totul remarcabil pentru vârsta ei.

Festivitatea de premiere a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză s-a desfășurat sâmbătă, 12 septembrie, în prezența ministrului Educației, universitarul Mihai Dimian, a profesorilor și elevilor reprezentanți din 14 țări, care au așteptat cu însuflețire să-și audă numele rostit pe scenă.

Eleva Ecaterina Costîn, alături de ministrul Mihai Dimian

„Un astfel de succes răsunător este sprijinit întotdeauna de o echipă dedicată. Transmitem mulțumiri speciale doamnei inspector școlar prof. Gabriela Hisem, pentru implicarea remarcabilă, rigoarea și profesionalismul de care a dat dovadă în coordonarea impecabilă a întregului eveniment.

Felicitări din suflet tuturor elevilor participanți pentru ambiție, talent și rezultatele excepționale obținute! Ați demonstrat că excelența nu cunoaște granițe”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Ediția din acest an a reunit 136 de elevi și 40 de profesori din străinătate, alături de 24 de specialiști implicați în coordonarea și desfășurarea competiției. Aproximativ 200 de persoane au participat, astfel, la o săptămână dedicată performanței și limbii engleze.

Programul competițional a cuprins proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor.

Lotul reprezentativ al României a reunit opt tineri din clasele VIII-XI, coordonați de prof. Silvia Gîțoi (Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria).