Premiile Festivalului-Concurs de literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXX-a

Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe Udeştene”, ediția a XXX-a, un proiect cultural ce cultivă și apără memoria a „patru spirite luminoase ale acelor locuri, patru coloane de granit sacru în istoria acestor ținuturi”: Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Constantin Ștefuriuc, și-a desemnat recent câștigătorii.

La Secțiunea Proză scurtă: Marele premiu „Eusebiu Camilar” – Cezar-Florin Ciobîcă – Botoșani; Premiul I – Daniel Nicolae Ene – Piatra Neamț; Premiul II – Emanuela Nicoleta Dănilă – Suceava; Premiul III – Vasi Prode – Sibiu.

Marele premiu „Eusebiu Camilar” – Cezar-Florin Ciobîcă – Botoșani

La Secțiunea Poezie: Marele premiu „Magda Isanos” – Violeta Daniela Copăceanu – Tecuci (Galați); Premiul I – Vasi Prode – Sibiu; Premiul II – Amalia Teodora Poenaru și Victoria Cazacu Sbiera; Premiul III – Daria Andreea Galan – Verești (Suceava). Mențiune specială și Premiul „Constantin Ștefuriuc” acordat de publicația „Crai Nou” Suceava – Iulia Nicoleta Hlamagă; Mențiune specială – Denisa Haiduc – Suceava; Mențiune specială – Raluca-Cosmina Calancia – Suceava; Premiul Familiei Motrici – Lavinia-Bianca Irimescu – Suceava.

Marele premiu „Magda Isanos” – Violeta Daniela Copăceanu – Tecuci (Galați)

La Secțiunea Reportaj literar: Premiul I – George Sauciuc – Vatra Moldoviței (Suceava); Premiul II – Elena Stan – Drajna de Sus – Prahova; Premiul III – Monica Buhac – Almășan; Premiul UAT Udești Andreea – Miruna Vochin – Videle (Teleorman).

Juriul celei de a XXX-a ediții a Festivalului-Concurs de literatură „Rezonanțe Udeștene” a fost alcătuit din: prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru – critic literar – Timișoara – președinte juriu, Dan Perșa – scriitor, romancier, eseist – Bacău; prof. univ. dr. Simona Modreanu – Iași, Viorica Petrovici – poetă – Suceava, Vlad Sibechi – profesor de limba și literatura română, poet, eseist, cronicar literar, Suceava; Liviu Clement – director ”Crai Nou” – Suceava; Paul Gorban – jurnalist și scriitor – Iași; Ioan Manole – consultant artistic Centrul Cultural „Bucovina”, poet, jurnalist, promotor cultural, organizator festival – secretar.