Municipiul Suceava va acorda stimulente financiare și premii în valoare totală de 189.050 de lei unui număr de 194 de elevi, sportivi, profesori și antrenori care au obținut rezultate remarcabile la competițiile școlare și sportive naționale și internaționale. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința de săptămâna viitoare.

Potrivit proiectului, până la termenul-limită din 30 octombrie a.c. au fost depuse 18 dosare din partea unităților de învățământ și a structurilor sportive din oraș, dintre care trei dosare pentru stimulente financiare și 15 pentru premii. În urma verificării eligibilității de către comisia de analiză pe 6 noiembrie, au fost validate 194 de solicitări.

Astfel, se vor acorda stimulente financiare de 9.300 de lei pentru 25 de beneficiari, elevi și profesori de la Liceul cu Program Sportiv Suceava pentru rezultatele obținute la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și a campionatelor naționale școlare. Printre premianți se numără echipa de handbal băieți – liceu, locul I, câte 500 de lei, echipa de handbal băieți – gimnaziu, locul III, câte 200 de lei, precum și medaliații cu bronz la lupte greco-romane și natație – câte 300 de lei.

Premiile pentru performanță sportivă, în valoare de 179.750 de lei, sunt pentru 169 de sportivii – copii, cadeți și juniori, și antrenorii acestora de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Clubul Sportiv Universitar din Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava.

Cele mai mari premii, de 5.000 de lei, sunt pentru medaliații internaționali. Conform grilei din regulament, acestea vor fi acordate pentru performanțele internaționale – campionate mondiale, europene și balcanice. La canotaj (CSM Suceava), vor fi premiați Dumitru Cristian Pascari – locul I la Campionatul Mondial U19 de la Plovdiv, și antrenorul său, Ion Despa; Răzvan Ioan Marin, Gabriela Costinela Ursu, Valentina Gabriela Costiea – locul I la Campionatul Balcanic de Juniori, și antrenoarea Ana Avrămia. De asemenea, Sebastian Constantin Lupu, cu argint la Europenele U19, Ionuț Valentin Popa și Teofan Break – argint la Balcaniadă vor primi câte 3.000 de lei.

La înot în ape înghețate au performat Maria Ilinca Moscaliuc – locul II la Campionatul European din Italia și profesorul-antrenor Cezar George Moscaliuc, de la LPS Suceava; la lupte Maria Ioana Romega – locul II la Campionatul Balcanic U17 din Croația și antrenorul Valerică Gherasim, de la LPS Suceava.

Tot la nivel internațional, voleibaliștii Valeriu Verciuc și Matei Ștefan Rotari – locul III la Campionatele Balcanice U17, respectiv U16, alături de antrenorul Tudor Marius Orășanu, de la LPS Suceava, vor fi recompensați cu câte 2.000 de lei.

La nivel național, sume cuprinse între 500 și 1.500 de lei vor ajunge la sportivii și antrenorii de la CSU Suceava – echipele de handbal juniori I, III și IV, plus secția de natație, LPS Suceava – echipele de fotbal U19 și U17, handbal junioare III, atletism și lupte și CSM Suceava – tir sportiv, atletism și canotaj.

Suma totală de 189.050 de lei se încadrează în bugetul de 300.000 de lei aprobat în acest an de municipalitate pentru recompensarea excelenței sportive și școlare.