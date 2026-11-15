Sănătate

Premieră la Spitalul din Suceava: prima prelevare simultană de multi-organe și multi-țesuturi de la un donator aflat în moarte cerebrală

Premieră la Spitalul din Suceava: prima prelevare simultană de multi-organe și multi-țesuturi de la un donator aflat în moarte cerebrală
Premieră la Spitalul din Suceava: prima prelevare simultană de multi-organe și multi-țesuturi de la un donator aflat în moarte cerebrală

Moment important pentru medicina suceveană. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a realizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în premieră, prima recoltare simultană de multi-organe și multi-țesuturi de la un donator aflat în moarte cerebrală.

Intervențiile au fost realizate de echipe de chirurgi venite de la București și Iași, în colaborare cu medicii și personalul medical al Spitalului Județean Suceava.

Evenimentul reprezintă o premieră pentru unitatea medicală suceveană și un pas important în activitatea de donare și transplant. Mai multe informații vor fi transmise de reprezentanții unității în cursul zilei de astăzi.

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