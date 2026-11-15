Un gest de solidaritate și o mobilizare impresionantă a echipelor medicale au făcut posibilă o premieră istorică pentru medicina suceveană.

Zece pacienți vor avea o nouă șansă la viață sau își vor putea recăpăta funcționalitatea, în urma unei intervenții complexe de prelevare de organe și țesuturi, realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Totul a fost posibil datorită unui donator în vârstă de 45 de ani, care a ajuns în moarte cerebrală după ce a căzut de la înălțime, dar și a familiei acestuia care a acceptat donarea.

„Este o premieră pentru spitalul sucevean, un moment istoric”, a subliniat dr. Răzvan Codrin Bandac, medic primar ortoped-traumatolog, parte din echipa de prelevare a țesuturilor donatorului.

Prelevarea de organe și țesuturi s-a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică,într-o adevărată cursă contra cronometru, cu participarea a peste 15 medici și asistente.

Premieră istorică la spitalul sucevean: 10 pacienți au primit o nouă șansă la viață și normalitate, în urma prelevării de organe și țesuturi de la un donator de 45 de ani

• Intervenție fără precedent la Suceava

Detaliile acestei intervenții fără precedent pentru unitatea medicală au fost prezentate duminică, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat Tiberiu Brădățan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Andrei Nica, coordonatorul Băncii de Țesuturi din București – Colentina, și dr. Răzvan Codrin Bandac, medic primar ortoped-traumatolog și șeful Secției de Ortopedie-Traumatologie.

Potrivit medicilor, în urma intervenției au fost prelevate inima, plămânii, ficatul și rinichii, precum și cornee și țesut musculo-scheletal, respectiv țesut osos și tendoane.

Organele au fost repartizate unor pacienți compatibili, aflați în așteptarea unui transplant. Inima a ajuns în Ungaria, iar plămânii în Austria, în condițiile în care în România nu au fost identificați pacienți eligibili sau compatibili pentru aceste transplanturi. Celelalte organe au fost preluate pentru pacienți din centrele de transplant din țară.

Potrivit dr. Andrei Nica, transplanturile de organe vor salva cinci vieți. La acestea se adaugă doi pacienți care vor beneficia de transplant de cornee și alți trei care vor primi țesuturi musculo-scheletale.

Premieră istorică la spitalul sucevean: 10 pacienți au primit o nouă șansă la viață și normalitate, în urma prelevării de organe și țesuturi de la un donator de 45 de ani

• „Vorbim despre coordonare, rapiditate și coeziune.”

Dr. Răzvan Codrin Bandac a subliniat că această intervenție reprezintă un moment istoric pentru spitalul sucevean și un pas decisiv în dezvoltarea activității de prelevare de organe și țesuturi. Acesta a arătat că importanța procedurii nu se rezumă doar la salvarea unor vieți, ci și la șansa oferită unor pacienți de a-și recăpăta mobilitatea și de a duce o viață cât mai apropiată de normalitate.

„Recoltarea de țesut este foarte importantă. Dăm beneficiarului dreptul la speranță și funcționalitate. Nu vorbim doar despre salvarea vieții, ci și despre salvarea funcționalității pacientului, despre șansa de a avea o viață normală”, a explicat medicul.

Dr. Bandac a evidențiat și efortul colectiv din spatele acestei intervenții, la care au participat aproximativ 15-20 de persoane, medici și asistente, subliniind că rapiditatea, coordonarea și implicarea tuturor au fost esențiale.

„Este un moment important pentru că ne acreditează ca un centru capabil să preleveze atât organe, cât și țesuturi. Au fost mulți oameni implicați în acest demers. Vorbim despre coordonare, rapiditate și coeziune. Îi felicit pe toți cei implicați. Factorul uman este foarte important. Dacă nu există interes, nu ai cum să demarezi un astfel de proiect. De asemenea, muțumim și echipei spitalului care ne-a susținut îndeaproape”, a declarat șeful Secției de Ortopedie-Traumatologie.

Acesta a mulțumit familiei donatorului pentru decizia luată într-un moment atât de delicat și a arătat că spitalul are atât condițiile, cât și echipamentele necesare pentru ca astfel de intervenții să poată fi realizate și în viitor.

Premieră istorică la spitalul sucevean: 10 pacienți au primit o nouă șansă la viață și normalitate, în urma prelevării de organe și țesuturi de la un donator de 45 de ani

• „Un efort inimaginabil”

Dr. Andrei Nica a descris intervenția drept un efort deosebit, realizat prin colaborarea mai multor echipe medicale, într-un interval în care fiecare minut a contat.

„Cu un efort inimaginabil am reușit aceste prelevări. Este o mare bucurie că s-a întâmplat la Suceava. Este un început mare”, a declarat coordonatorul Băncii de Țesuturi din București – Colentina.

Acesta a apreciat sprijinul conducerii spitalului și implicarea personalului medical, exprimându-și speranța că activitatea de prelevare va deveni una constantă la Suceava.

Obținerea acordului familiei nu a fost un demers simplu, a povestit acesta. Inițial, apropiații donatorului au ezitat, însă, în urma discuțiilor purtate cu echipele medicale, au înțeles că pot salva alte vieți.

Premieră istorică la spitalul sucevean: 10 pacienți au primit o nouă șansă la viață și normalitate, în urma prelevării de organe și țesuturi de la un donator de 45 de ani

„Să nu îl mai luăm pe «Nu» în brațe! ”

Nica a mai lansat un apel către populație, în special către comunitățile din județele Suceava și Botoșani, să înțeleagă importanța donării de organe și țesuturi și să accepte prelevarea atunci când situația medicală permite acest lucru.

Medicul a atras atenția că, în această zonă, rata refuzurilor privind donarea depășește 80%, o situație care ar putea fi schimbată prin mai multă informare, implicare și conștientizare.

„Să nu îl mai luăm pe «Nu» în brațe! Rezultatele se văd. Vorbim despre vieți salvate, despre oameni care pot avea din nou o viață normală”, a fost mesajul transmis de medic.

. Beneficiile donării nu se limitează la transplantul de organe, ci includ și prelevarea de țesuturi, care le poate reda unor pacienți mobilitatea și funcționalitatea.

Dr. Andrei Nica a arătat că astfel de intervenții pot fi realizate și în spitalele din această regiune, însă este nevoie de deschidere din partea familiilor, de înțelegerea donării și de o mai bună conștientizare a importanței acestui gest.