Premieră în România: Cel mai mic copil care a primit un rinichi prin transplant este din Gura Humorului. Intervenția medicală de mare complexitate, realizată la Iași

Cel mai mic copil care a primit un rinichi prin transplant, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, este un băiețel de numai doi ani și jumătate, din Gura Humorului. Copilul, care cântărește doar 8,5 kilograme, a fost operat în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2026, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, într-o intervenție de o complexitate medicală deosebită.

Din datele furnizate de echipa medicală, băiețelul suferă de la naștere de o afecțiune renală gravă și a avut nevoie de dializă peritoneală și era în programul de dializă de la Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iași. Vârsta foarte mică, greutatea redusă, particularitățile anatomice și existența unor malformații complexe au transformat intervenția într-o adevărată provocare pentru echipa chirurgicală.

În aceeași noapte, medicii ieșeni au realizat un al doilea transplant renal, la un copil de șase ani din Republica Moldova, diagnosticat cu insuficiență renală în stadiu terminal. Ambii copii au primit rinichi de la același donator, un copil în vârstă de un an și cinci luni, aflat în moarte cerebrală la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Prin decizia profund generoasă a familiei donatorului de a accepta donarea de organe au fost posibile trei transplanturi: două renale, la Iași, și unul hepatic, la București.

Intervențiile realizate la Iași, pe locul al treilea la nivel internațional

Potrivit prof. univ. dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal din cadrul spitalului ieșean, la nivel mondial au mai fost raportate doar două transplanturi renale la copii cu o greutate mai mică: unul în Statele Unite, la un pacient de 7,25 kilograme, la Johns Hopkins, și altul la Sydney, la un copil de 7,5 kilograme. Astfel, intervențiile realizate la Iași se situează pe locul al treilea la nivel internațional în această categorie, prin raportare la greutatea pacienților.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât, în România, aproximativ 62 de copii se află în program de dializă, iar Centrul de la Iași este singurul din țară care realizează transplant renal pediatric. Pentru copilul din Suceava, transplantul reprezintă o șansă extraordinară la o viață cu mai puține constrângeri medicale, fără dependența de dializă, dar cu monitorizare permanentă și tratament specific. Veștile sunt încurajatoare, spun medicii, după 24 de ore de la interveție, „ambii urinează, au o evoluție postoperatorie favorabilă, iar unul dintre ei prezintă deja o funcție renală normală”.

Un merit deosebit revine echipei medicale conduse de dr. C. Moroșanu, care a lucrat contracronometru și a reușit să gestioneze două intervenții cu un grad foarte ridicat de dificultate, în condițiile unor malformații complexe și ale unor provocări chirurgicale apreciabile. Profesionalismul, experiența, capacitatea de mobilizare și coordonarea întregii echipe au făcut posibilă această realizare remarcabilă.

„Suntem profund recunoscători familiei donatorului, care a avut generozitatea și puterea de a accepta donarea de organe, oferind astfel o nouă șansă la viață unor copii pentru care transplantul reprezintă o oportunitate esențială. În spatele acestei performanțe medicale se află un gest de solidaritate și altruism cu o valoare umană inestimabilă”, spune prof. univ. dr. Adrian Covic .

„O mențiune cu totul specială se cuvine echipei de nursing, pentru abnegația, devotamentul și dedicația ieșite din comun, precum și echipei manageriale a Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, care a asigurat condiții impecabile pentru desfășurarea unei activități medicale de înaltă performanță și de profundă noblețe umană”, explică prof. univ. dr. Adrian Covic, completând că „este rezultatul unui efort colectiv extraordinar, al profesionalismului și solidarității tuturor celor implicați în ultimele 48 de ore. O reușită care onorează medicina românească și care demonstrează că, dincolo de performanța tehnică și de complexitatea actului medical, adevărata valoare a medicinei se măsoară și în viețile pe care reușește să le schimbe”.