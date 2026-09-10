Prejudiciu de 6,44 milioane de lei descoperit de inspectorii ANAF Antifraudă la o firmă suceveană care a vândut nefiscalizat 36.350 mc de beton

O societate din județul Suceava, specializată în producția de beton, a obținut în perioada ianuarie 2024 – mai 2026 venituri de peste 15,33 milioane de lei din comercializarea unei cantități de peste 36.000 de metri cubi de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal. Potrivit unui comunicat al ANAF, verificările au fost efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală Suceava, care au stabilit un prejudiciu de 6,44 milioane de lei cauzat bugetului de stat. Cantitatea de 36.350 mc de beton produsă și comercializată nefiscalizat echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 mc/transport. „Verificările antifraudă au fost inițiate în urma unei analize de risc realizate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, pe baza informațiilor disponibile.

Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea lor în aplicația RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, configurând astfel suspiciunea rezonabilă privind comercializarea nefiscalizată de beton”, se arată în comunicatul ANAF. Potrivit sursei citate, rapoartele utilajelor automatizate de producție au indicat o cantitate totală de peste 26,36 mii tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, utilizată pentru producerea a 81.420 mc de beton.

În același timp, documentele financiar-contabile ale societății indicau pentru producție o cantitate de 36,73 mii tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei. Diferența dintre cantitățile rezultate din cele două surse de informații, respectiv 10,37 mii tone de ciment, a fost asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal.

„Un element relevant a fost constatat chiar în timpul controlului. Inspectorii au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, suma fiind asociată unor vânzări nefiscalizate de beton. De asemenea, reprezentanții societății au recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor obținute”, se spune în comunicat. Potrivit constatărilor, prin această practică, pe parcursul a doi ani și jumătate, societatea a produs și comercializat nefiscalizat 36.350 mc de beton, obținând venituri de peste 15,33 milioane de lei și cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.

ANAF a transmis că pentru asigurarea recuperării prejudiciilor cauzate bugetului de stat, vor fi inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate, iar controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale și menținerea unui mediu fiscal echitabil în toate domeniile economiei naționale.